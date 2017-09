Caitlyn Jenner: – Har ikke snakket med Kim Kardashian på seks måneder

I et ferskt intervju sier Caitlyn Jenner at det er et stort tap i livet at hun ikke er på talefot med Kim Kardashian etter at selvbiografien kom ut.

Det var i et intervju med «Good Morning Britain» Jenner snakket om forholdet til flere av familiemedlemmene etter at hun de siste to og et halvt årene har gått gjennom et kjønnsskifte.

I april ga Jenner ut sin selvbiografi «The Secrets of my Life», eller «Mitt hemmelige liv» på norsk. I samarbeid med journalisten Buzz Bissinger forteller Caitlyn der om hvordan hun gjennom livet har kjempet for å finne sin kjønnsidentitet.

VGs anmelder kalte boken «De viktigste 300 sidene noen gang skrevet om Kardashian-dynastiet».

I kjølvannet av bokutgivelsen har spesielt ekskona Kris Jenner reagert negativt på Caitlyns beskrivelser.

SAMMEN: Et av de siste bildene at Caitlyn og Kardashian-barna sammen i offentligheten. Her er Caitlyn Jenner sammen med Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Khloe Kardashian og Kim Kardashian på Kanye Wests Yeezy Season 3 Collection på New York Fashion Week i februar 2016. Foto: Andrew Kelly , Reuters

– I reality-showet holdt jeg meg i bakgrunnen og sa aldri min mening. Boken var min historie. Den var ærlig, og jeg er veldig stolt av den. Dessverre reagerte ikke Kardashian-klanen, spesielt Kris, så bra. Siden boken ble publisert har jeg ikke snakket med Kris. Og Kim har jeg ikke snakket med på 6-9 måneder, eller hva det nå er, sier Caitlyn i intervjuet med «GMB», blant annet gjengitt av People.

Jenner, som var stefar for Kardashian-barna i nær 25 år, roser Kim for å være så direkte og ha så sterke meninger, men medgir at det er et savn:

– Det er et stort tap i livet mitt at jeg ikke har henne der lenger. For meg er det trist. Jeg elsker alle barna mine.

Som Bruce Jenner hadde hun fire barn, Burt, Brandon, Cassandra og Brody, før hun giftet seg med Kris i 1991. Med Kris har hun barna Kylie og Kendall Jenner.

I 2015 gikk Kris og Bruce fra hverandre, og kort tid etter sto Caitlyn fram som transkvinne.

– Det har vært de mest givende to og et halvt årene av mitt liv, men også de mest krevende, forteller Jenner til det britiske frokost-TV-showet.

Blant annet i et klipp fra realityserien «Keeping Up With The Kardashians», har Kris uttalt seg om hva Caitlyn skriver om henne:

– Den eneste hyggelige hun skriver om meg, er at jeg var sosial og flink på en fest en gang, sier en opprørt Kris til døtrene Kim Kardashian West og Khloé Kardashian.

– Men han var likevel gift med deg lengst, så det gir ikke mening, svarer Kim.

– Ingenting av det gir mening. Alt hun sier er oppdiktet. Hvorfor må alt handle om at Kris er en drittkjerring, fortsetter Kris.