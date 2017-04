Caitlyn Jenner – forvandlingen

Ikke mange har opplevd reisen fra verdenskjent mann til verdenskjent kvinne. Men det har Caitlyn Jenner (67).

Caitlyn Marie Jenner ble født i Mount Kixsco i New York 28. oktober 1949. Men den gang hadde hun navnet William Bruce Jenner, og ble regnet som gutt.

Han spilte amerikansk fotball til han ble stoppet av en kneskade, og ble deretter oppfordret til å prøve tikamp. Det førte hele veien til OL-gull i Montreal i 1976, der Jenner ble kjent som en av verdens beste idrettsutøver og en «all-American hero».

Senere har Jenner fortalt at hun begynte overgangen til kvinne allerede på 80-tallet, men fra utsiden var Bruce Jenner en mandig idrettshelt og familiefar.

Han hadde vært gift to ganger tidligere, og hadde to barn med hver av ekskonene, da han i 1991 giftet seg inn i det som skulle bli verdens mest kjente reality-familie: Kardashian-klanen.

1995: Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Bruce Jenner, Kris Kardashian, Robert Kardashian og Kim Kardashian på rød løper i Burbank. Foto: Ron Galella , WireImage

Slik var han også kjent, som ektemannen til Kris Jenner, faren til Kendall og Kylie Jenner, og stefar til Kim, Khloé, Kourtney og Rob Kardashian, i realityserien «Keeping Up with the Kardashians», da nyheten kom om at Bruce Jenner var blitt Caitlyn.

Ryktene hadde begynt å gå da Diane Sawyer i april 2015 ble den aller første til å intervjue Jenner om kjønnsskifteprosessen. Da fortalte Jenner at han hadde forholdt seg til kjønnsdysfori siden ungdommen, og at han lenge hadde tatt hormoner og kledd seg i kvinneklær i skjul, før han sluttet da han traff Kris Jenner på 90-tallet.

Jenner fortalte at han også på jobber rundt om i USA, hadde på seg strømpebukse og BH under dressen. Men han fryktet fansens reaksjon om de fikk vite sannheten. Da bruddet med Kris var et faktum, turte han på ny utforske sin egen kjønnsidentitet.

I juni 2015 fikk hele verden møte Caitlyn Jenner, da hun viste seg fram i sin nye versjon på coveret av Vanity Fair, og ble intervjuet av stjernejournalisten Buzz Bissinger - som nå også har skrevet biografien sammen med Jenner.

Samtidig som Caitlyn sto frem med kvinnelig utseende, lanserte hun også en Twitter-konto for sitt nye jeg. Etter bare fire timer hadde hun satt verdensrekord i antall følgere, og slått Barack Obama. Aldri før har noen fått over én million tilhengere på så kort tid.

JENTENE: En av de første gangene Caitlyn viste seg sammen med Kardashian-klanen var under Kanye Wests visning under New York Fashion Week i februar 2015. F.v: Caitlyn Jenner, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Lamar Odom (sittende), Khloe Kardashian og Kim Kardshian. Kris Jenner sitter på raden foran. Foto: Andrew Kelly , Reuters

Men den enorme responsen og massive hyllesten til tross, Jenner er også møtt med skarp motstand. Enkelte, både konservative amerikanere og innad i LHBTQ-miljøet, mener at hun ikke har fortjent hederen.

Ikke lenge etter at hun sto frem som kvinne, skrev tusenvis av mennesker under en kampanje rettet mot Den internasjonale olympiske komité (IOC), med krav om at Jenner måtte fratas OL-medaljen fordi hun ikke lenger var mann. Men hun fikk beholde klenodiet.

Flere har spekulert om hvorvidt Jenner vil foreta den siste kjønnskifteoperasjonen, og om hvilket kjønn hun er tiltrukket av. I selvbiografien kommer de fleste svarene.

– Jeg skriver om alt jeg har gjort i boken. Men jeg var ikke mindre kvinne før operasjonen enn jeg var dagen etter. Operasjonen definerte ikke hvem jeg er som menneske, uttalte Jenner til Diane Sawer i et nytt «20/20»-intervju i helgen.

I boken skriver hun at den endelige operasjonen fant sted i januar i år, og at den var en suksess.

– Det betyr ikke at jeg kommer til å utbrodere det temaet i fremtiden. Media vil kanskje dvele ved nettopp dette, men det ønsker ikke jeg. Min oppfordring til alle mennesker der ute: Ikke still akkurat det spørsmålet. Det er ikke et passende spørsmål å stille en transperson, uttalte en alvorspreget Jenner i TV-intervjuet.

Gjennom «Keeping Up with the Kardashians» og «I Am Cait» har seerne også fått være vitne til hvordan Jenner introduserte barna og sine nærmeste for kjønnsskiftet. Hun har sagt at det er helt greit hvis hennes biologiske barn fortsatt kaller henne pappa. Stebarna har alltid kalt Bruce ved fornavn, og nå omtaler de henne som Caitlyn.

Caitlyn selv konkluderer i biografien med at hun ikke angrer på noe:

«Jeg er lykkelig, har fred med meg selv – og all forvirringen er borte. Jeg gjorde det rette.»