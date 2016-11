Caitlyn Jenner deler livshemmeligheter i ny bok

I april kommer boken om forvandlingen fra den olympiske mesteren Bruce Jenner – til den glamorøse Caitlyn Jenner.

Caitlyn Jenner (66), tidligere Bruce Jenner, delte nyheten på Twitter:

«Det gleder meg å dele dette med dere», skriver den tidligere olympiske mesteren i tikamp på det sosiale mediet. Sammen med et bilde hvor det står «Hemmelighetene fra mitt liv» og «til salgs 25. april 2017».

Ifølge New York Times vil boken handle om forandringen fra olympisk mester og motivasjonstaler Bruce Jenner – til den glamorøse transkjønnede kvinnen Caitlyn Marie Jenner.

Bruce Jenner i 2015: Jeg er kvinne

Avisen skriver at ryktene om boken har svirret siden Jenner annonserte at hun skulle skifte kjønn i et stort intervju med Diane Sawyer. Daværende Bruce Jenner fortalte stjernereporteren at han følte han hadde levd en løgn i sitt 65 år lange liv.

– Jeg skal gjenoppstå - som meg selv. Er ikke det deilig? sa han 25. april 2015.

Noen måneder senere presenterte han sin nye identitet på forsiden av Vanity Fair. Da ba han verden kalle ham Caitlyn, og siden har hun blitt hyllet for sin åpenhet. Det nye livet viste hun frem i serien «I am Cait».

Husker du? Her poserer Caitlyn Jenner med OL-gullet

De siste årene har den tidligere atleten vært mest kjent som TV-personlighet gjennom realityprogrammet «Keeping up with the Kardashians». Jenner var gift med Kris Jenner, moren til søsknene Kourtney, Kim, Khloé og Robert Kardashian, i over 20 år før de skilte lag i 2013. Sammen fikk de døtrene Kendall og Kylie Jenner.

Den store forvandlingen: Caitlyn Jenner ble superstjerne og stilikon over natten (krever innlogg)

I spesialepisoden av reality-serien røpte Kendall at hun hadde sett faren i kjole midt på natten en gang. Kylie Jenner har vært åpen om at forandringen har vært tøff for henne, men vist sin støtte til sin far.

Les også: Slik valgte Caitlyn navnet sitt

I tillegg har hun fire barn fra tidligere ekteskap: Burton og Cassandra sammen med Christie Scott og Brandon og Brody sammen med Linda Thomson.