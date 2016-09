Bruce Springsteen til «Skavlan»

Når Fredrik Skavlan denne uken spiller inn talkshowet i New York for aller første gang, får han selveste The Boss på besøk.

– Er det noen man flytter et helt TV-studio til New York for, så er det ham, sier Skavlan til NRK.no.

Programmet vises fredag, samme dag som Bruce fyller 67 år, og samme dag som han lanserer samleplaten «Chapter and Verse».

Bokprat

Jersey-rockeren, som har holdt ikke mindre enn tre konserter på norsk jord i år, skal når han inntar stolen lette på sløret om sin nye biografi. Bruce har brukt hele syv år på å skrive boken, som har tittelen «Born To Run».

Om han utdyper depresjonene han har slitt med, og som han for kort tid siden snakket om i Vanity Fair, gjenstår å se. Sannsynligvis henger de to temaene sammen.

Hollywood-stjernen Ethan Hawke kommer også for å snakke om sin nye film «The Magnificient Seven». På gjestelisten står også Huffington Post-grunnlegger Arianna Huffington, som skal snakke om sin nye bok «Søvnrevolusjonen».

Gammel drøm – ny scene

Et ekstra påskudd for å flytte redaksjonen til New York akkurat i høst er det amerikanske presidentvalget og FN-uken, selv om programmene ikke skal ha typisk valgtema.

TALKSHOW-KONGEN: Fredrik Skavlan. Foto: Erlend Daae , VG

– Og så har vi jo hatt stort hell med booking av gjester når vi har vært i London, så nå blir det spennende å se hva vi får til på Manhattan, uttalte Skavlan til VG nylig.

En nybygd scenografi er fraktet med båt til Manhattan, hvor «Skavlan» skal spille inn tre-fire show.

Dermed går en karrierelang drøm i oppfyllelse for den norske TV-kongen. Allerede i 1999 – året etter aller første sesong av «Først og sist» – var Skavlan og hans sjef i NRK, Charlo Halvorsen, på studietur i New York for å studere talkshow-helter som David Letterman og Jay Leno.

Da Skavlan åpnet høstsesongen for snart to uker siden, hadde han besøk av ekskjæresten til samboeren Maria Bonnevie, den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt: