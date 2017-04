Rasende «Hollywoodfrue» etter husbrannen: – Dette skulle aldri ha skjedd

Dagen etter brannen som gjorde den svenske Hollywood-fruen Gunilla Persson og hennes familie husløse, raser Person mot naboen. – Dette er deres skyld og det skulle aldri ha skjedd.

Det sier Gunilla Persson i et TV-intervju med CNN som Aftonbladet offentliggjør lørdag. 58 åringen som er kjent fra TV3-serien «Svenske Hollywoodfruer» er både rasende og fortvilet.

De foreløpige undersøkelsene på branntomten i Los Angeles viser nemlig at brannen startet i en søppeldunk med brannfarlig avfall som håndverkerne som pusser opp naboen hus, hadde etterlatt seg.

– Detter er i sin ytterste konsekvens naboens ansvar og det skulle aldri ha skjedd. Hadde ikke jeg våknet og slått alarm, hadde vi kanskje strøket med alle sammen, sier Gunilla Persson i TV-intervjuet.

Nå er Gunilla, hennes 14 år gamle datter Erika og Gunillas mor, Iris (91) hjemløse.

OPPRYDDING: Oppryddingen etter brannen i huset som Gunilla Persson leide og naboens hus, er i full gang etter brannen natt til torsdag. Foto: Reed Saxon , AP

– I natt har vi bodd på et hotell i Westwood, nå flytter vi til et annet hotell som ligger i sentrum for å komme nærmere sykehuset der min mor er innlagt, sier den svenske Hollywoodfruen.

Brannvesenet lyktes i å avgrense skadene – og det viste seg etterpå at skadene ikke var så store som først antatt. Persson hadde bare leid huset hun bodde i av naboen hvor brannen oppsto, men kan overhodet ikke tenke seg å flytte tilbake.

– Nei, det vil jeg absolutt ikke – og ikke Erika heller. Sorgen er for stor. Dessuten er forholdet til huset eier svært anstrengt, sier Gunilla som ikke går av veien for å karakterisere sin tidlige huseier som «en monster-kjerring».

Hun forteller at hun har betalt husleien på forskudd, men får ikke noe refundert noe av det hun har innbetalt.

– Planen er å finne et sted i Bel Air, som ligger i nærheten av der hvor Erika skal begynne på skolen til høsten, sier Gunilla Persson.