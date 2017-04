Huset til svensk Hollywood-frue brant ned

Huset til den svenske Hollywood-fruen Gunilla Persson i Los Angeles har brent ned som en følge av en eksplosjon i naboen hus.

Persson klarte så vidt å redde ut sin 91 år gamle mor fra huset i Pacific Palisades i Los Angeles, men mistet sin kjære katt Tusse i i brannen. To andre personer er alvorlig skadet.

Det melder både Aftonbladet og Expressen søndag ettermiddag.

– Det var ikke mulig å ta seg inn i huset uten å risikere livet. Min datter ville gå inn for å lete etter katten, men jeg fikk stoppet henne, sier Gunilla Persson til TV-kanalen NBC.

Gunilla Persson som er kjent fra TV3-serien «Svenske Hollywoodfruer» var hjemme sammen med datteren og moren Iris da det brøt ut en eksplosjonsartet brann i naboens hus natt til skjærtorsdag.

Les også: Gunilla Persson politianmeldt for grovt bedrageri

Brannen spredte seg fort over til Perssons hus og på det meste var det hele 88 brannmenn som kjempet mot flammene, opplyser en talsperson for LAFD til NBC.

To av Perssons naboer, en 53 år gammel kvinne og en 67 år gammel mann, ble sendt til sykehus med brannskader.

Overfor Expressen bekrefter produksjonsselskapet bak «Svenske Hollywoodfruer» at de kjenner til hendelsen.

Les også: Gunilla vil gifte seg på TV

– Det har vært en stor brann i Gunillas hus og i naboens hus. Vi vet ikke så mye, men det virker som om brannen startet hos naboen. Vi har et team på plass i Los Angeles nå fordi innspillingen av «Svenske Hollywoodfruer 2» forgår akkurat nå. Vårt team har vært i kontakt med Gunilla som nå er på sykehuset med moren Iris og datteren Erika. De har det etter fordholdene ok, og vi gjør alt vi kan for å støtte og hjelpe dem. Dessverre døde Gunillas katt Tusse i brannen, sier Susanne Nylén til Expressen.