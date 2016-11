«Brady Bunch»-mamma er død

Florence Henderson, best kjent for sin rolle som familieoverhode i TV-serien «The Brady Bunch» er død. Hun ble 82 år gammel.

– Henderson døde torsdag omgitt av familie og venner, opplyser hennes manager Kayla Pressman i en uttalelse til nyhetsbyrået AP.

Florence Henderson fikk sitt gjennombrudd i den amerikanske komiserien «The Brady Bunch», som ble sendt ukentlig på amerikanske TV-skjermer fra 1969 til 1972. Hennes eneste filmrolle av betydning var for øvrig som rollen som Nina Grieg, Edvard Griegs kone, i filmen «Song of Norway» fra 1970.

– Henderson ble lagt inn på sykehus dagen før hun døde. Hun slet blant annet med hjerteproblemer, heter det videre i uttalelsen fra hennes manager.

Husker du? Florence Henderson (80): - Jeg får mange tilbud fra yngre menn

Selv om Henderson allerede hadde hatt en aktiv og profilert karriere som Broadway-skuespiller på 1950- og 60 tallet, var det «The Brady Bunch» som virkelig satte fart på karrieren og gjorde henne til et kjent navn over store deler av verden. Hun ble aldri lei rollen som Carol Brady – enken som hadde tre døtre og som forelsket seg i enkemannen Mike Brady med tre sønner. Med premiere i 1969, var også «The Brady Bunch» den første amerikanske TV-serien hvor det handlet om en familie med «dine og mine barn».

SPILTE MOT MAURSTAD: Den eneste filmrollen Florence Henderson hadde av betydning var rollen som Nina Grieg i «Song of Norway» hvor Toralv Maurstad spilte Edvard Grieg. Dette bildet er tatt på Maihaugen på Lillehammer under innspillingen av filmen i 1969. I bakgrunnen ses Florence Henderson Foto: Sverre A. Børretzen , NTB scanpix

– Jeg tror at denne serien representerte alt seerne forbinder med en kjærlig og omsorgsfull familie. Det var et så koselig, uskyldig TV-show, sa Henderson i et intervju i 1999.

Serien ble da også veldig populær i alle sosiale lag. En som minnes serien med stor gledde er for eksempel Michelle Obama. I oppveksten brukte hun som regel sin daglige tilmålte timen foran apparatet til å lære de fleste episodene av «The Brady Bunch».

Fikk du med deg? TV-stjerne i selvbiografi: Fikk flatlus av New York-ordfører

Men som så mye annet, var ikke skuespillernes privatliv, like glansbilde aktig. Robert Reed, som var hele Amerikas superpappa i TV-serien, døde av AIDS på begynnelsen av 1990-tallet.

Selv skapte Florence Henderson store overskrifter i moden alder da hun i 2011 ga hun ut selvbiografien «Life is Not a Stage», som inneholdt flere dristige avsløringer. På 1960-tallet skal Henderson hatt en kort affære med daværende New York-ordfører John Lindsay – noe som førte til at skuespilleren fikk flatlus.

Les også: Amerikansk TV-stjerne døde etter fall

I 2014 fortalte hun slett ikke sluttet å date. Ifølge henne selv var kjærlighetslivet hetere enn noensinne. I et åpenhjertig intervju med magasinet Closer Weekly røpet TV-stjernen at hun stadig fikk henvendelser fra interesserte menn – og mange av dem var langt yngre enn henne.

– Det er mange 40-åringer som ønsker seg et stevnemøte, fortalte hun.

Hun var gift to ganger – og fikk til sammen fire barn.

Henderson var aktiv til det siste og så sent som mandag denne uken gjorde hun opptak til en scene i TV-programmet «Dancing With the Stars», som er den amerikanske versjonen av «Skal vi danse» hvor hennes TV-datter fra «The Brady Bunch» Maureen McCormick er en av deltagerne.