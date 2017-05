Kampen om TV-seerne: Den store bolig-krigen

Nordmenn elsker bolig-TV. Enten det handler om oppussing, innredning, hage eller kjøp og salg. Denne vinteren og våren har de største norske TV-kanalene vist over 40 slike programserier.

TV-sjef i mediebyrået Mediacom, Marianne Massaiu, er ikke overrasket.

– De største TV-kanalene legger gjerne denne typen programmer som «striper» hver ukedag fra mandag til torsdag. Det henger selvfølgelig sammen med nordmenns enorme interesse for oppussing. Det er lett for TV-selskapene skilte med relevans i forhold til sponsorer. Det er mange annonsører som både trenger og ønsker eksponering rundt disse programmene, sier Marianne Massaiu til VG.

For det er de kommersielle kanalene som satser tyngst på programmer innenfor denne kategorien. MTG-kanalene TV3, Viasat og TV6 har for eksempel denne sesongen hatt hele 16 innkjøpte utenlandske bolig-serier og tre norskproduserte.

Blant de innkjøpte blir seerne serverte programmer med titler som «Ekstreme oppussing», «Building The Dream» og « A Place In The Sun».

Norske boligprogrammer: NRK Solgt: 581.000 Arkitektens hjem: 99.000 TV 2: Tid for hjem: 475.000 Sommerhytta: 302.000 Huset: 258.000 Hagetid: 220.000 TV3: Boligjakten: 175.000 Superoppusserne: 115.000 Eventyrlig oppussing: 263.000 TVN: Sinnasnekker’n (reprisevår 2017): 87.000 Sinnasnekker’n (første gang høst 2016): 171.000 Alle disse seertallene er såkalte TSR-tall – seertall som inkluderer lineær, opptak, repriser og web. I tillegg har de kommersielle kanalene over 30 utenlandske bolig-TV serier ofte vist på dagtid og sen kveld som tiltrekker seg et varierende antall seere.

– Boligprogrammer er jo relevante for de fleste seere, enten det dreier seg om kjøp og salg, interiør- og oppussingstips – eller at de rett og slett appellerer til kikkeren i oss. Folk syns jo det er artig å se hvordan andre har det hjemme, og de blir gjerne inspirert av slike programmer. I Norge er vi inne store deler av året og hus og hjem er viktig for oss, da er det ikke så rart at bolig også blir interessant på TV, sier presseansvarlig i MTG, Line Vee Hanum til VG.

Discovery-kanalene har denne sesongen vist til sammen ti boligprogram-serier. De aller fleste innkjøpte og byr blant annet på «Sinnasnekker’n Sverige». Mens TV 2 gruppen har hatt fire norskproduserte og syv utenlandske innkjøpte serier med titler som «Fra shabby til chic» og «Rekkehuskrigen».

– Alt dette er serier som rater jevnt og trutt og som sjeldent går skikkelig dårlig, sier Marianne Massaiu.

Hun poengterer at dette dermed også er en type programmer som det er lett å finansiere med produktplassering.

– Her er det stor villighet til å bidra. Her er relevansen til stede og produktplasseringen vil ikke virke så påtrengende. Det gjelder ikke bare aktører som har store ressurser, men også aktører som ikke har så store penger å annonsere med. Som for eksempel de som driver med avfallshåndtering og kildesortering. Dette er en type programmer hvor det er svært relevant å vise seg frem, sier Massaiu.

Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, fremhever også at kombinasjonen av stor interesse hos publikum, mulighet for sponsing og mye annonsekroner, gjør at dette er programmer som det er billig å lage.

– I praksis er dette programmer som betaler seg selv, innholdsmarkedsføring for byggevarehus og møbelkjeder. Men samtidig er dette programmer som favner bredt. Nærmest alle må forholde seg til hvordan de har det der de bor. Om de eier eller leier, og om de så ikke pusser opp. Fordi farger, interiør og løsninger ideelt skal produseres av egen smak mens reelt sett dømmes av omverden, trengs stadig oppdatert informasjon, sier Karl-Fredrik Tangen til VG.

SINNASNEKKER: Otto Robsahm i TV-rollen som «Sinnasnekker’n» få folk til å tenke at de tross alt har orden på eget oppussingsprosjekt, mener Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Programdirektør i TV 2, Jarle Nakken er ikke enig med Tangen når det gjelder innholdsmarkedsføringen i boligprogrammene for TV 2s vedkommende.

– Boligprogrammer har vært en del av TV 2s programflate i mange år og «Tid for hjem» har vært en et viktig program på kanalen i 16 sesonger. Selv om produktplassering kan være aktuelt i konsepter som handler om bolig og oppussing finansieres disse programmene i all hovedsak av TV 2. Så valget om å lage boligprogrammer handler først og fremst om at dette er godt programinnhold som engasjerer publikum, sier Nakken.

Han mener at de enkelte programkonseptene kan bli oppbrukt, men ikke selve tematikken.

– Dette er et stort forbruksområde. De som har god råd, kan få tips om dyre ting de kan kjøpe for å skille seg ut, de som har dårlig råd kan få tips om billige løsninger for å henge med i tiden. Dessuten er dette programmer som skaper moralsk diskusjon. Både for mye oppussing og for lite oppussing er galt. Så programmene kan skape moralsk eller estetisk overlegenhetsfølelse. Mens «Luksusfellen» får folk som gjør opp kredittkortet i tide til å tenke at de har kontroll over økonomien, kan «Sinnasnekker’n» få folk til å tenke at de tross alt har orden på eget oppussingsprosjekt, sier Tangen.