«Blomster-Finn» tilbake på TV: – Jeg elsker å vise meg frem

NØTTERØY (VG) Finn Schjøll elsker oppmerksomhet. Ikke er han lett å målbinde heller. Bortsett fra den gangen han spiste lunsj med Carola Häggkvist. Da fikk han ikke frem et eneste ord. Fredag er han tilbake på TV igjen.

– Jeg måtte bare reise meg og gå, sier Finn Schjøll til VG.

I dag minnes han historien med godt humør og på sitt sedvanlige Schjøll-vis. Men da det skjedde utløste møtet med Carola Häggkvist minner fra en tung og vanskelig tid.

Fikk du med deg? Finn Schjøll: Trives med kjæresten på landet

– Jeg sto midt i en skilsmisse. Mine to døtre var ganske små den gangen, og var naturligvis preget av det vi gikk gjennom. Men det var en ting som de akkurat da ønsket seg nesten over alt i hele verden, og det var autografen til Carola og den hadde jeg lovet å skaffe dem. Jeg husker jeg sto utenfor et hotell i Oslo med penn og papir og ventet på Carola. Hun kom og jeg fikk autografen som jeg hadde lovet mine døtre. Men da jeg traff Carola igjen mange år senere, veltet alt sammen opp i meg igjen, sier Finn Schjøll.

BRUK DET DU HAR: Finn Schjøll høster av hagen hele tiden – og han fyller opp huset sitt hele tiden med friske blomster fra hagen. – Jeg bruker det jeg har til vaser, gjerne gamle sølvvaser som ellers bare ville stått stuet bort, sier TV-profilen. Foto: Mattis/VG Sandblad , VG

– Men det hører med til historien at jeg klarte å hente meg inn igjen noen dager senere, da jeg traff Carola ved en tilfeldighet på Tjuvholmen, fortsetter TV-profilen.

Les også: Blomster-Finn behandles for kreft

Han er samboer med Knut (72), far til Anne Charlotte (44) og Julie Fernande (42). Fire barnebarn. Han er utdannet florist på Statens blomsterdekoratørskole på Vea, han designer vaser, service, sølvtøy og pledd.

Men for mange er han først og fremst kjent som «Blomster-Finn» fra TV 2, og ST Hans-aften er 69-åringen igjen TV-aktuell med «Sankthansfest fra Telemark».

Han tar imot VG i en tunnel av klatreplanten blåregn på vei inn til huset på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Han og samboer Knut pendler mellom huset i Vestfold, som han spøkefullt kaller «hytta på fjellet», og en leilighet i Oslo.

Husker du? Finn Schjøll frikjent i bitter vasestrid

– Men det er her jeg aller helst vil være, sier Finn Schjøll og rekker frem håndleddet for å hilse.

– Jeg har så mye gjødsel på hendene, sier han fort og unnskyldende.

Dette er virkelig en grønn oase i ordets rette forstand – eller kanskje en liten botanisk hage er en vel så riktig betegnelse. Det er en behagelig skygge rundt huset. Arealeffektiv, vil mange kanskje si.

Her lever han virkelig som «Blomster-Finn». De 390 kvadratmeterne av eiendommen som ikke huset krever, er fylt med blomster og grønne planter.

– Jeg elsker det stort eller smått. Mellomstort er noe gørre greier, sier han.

Men Finn Schjøll bærer også på en «hemmelighet» som han ugjerne snakker om i det offentlige rom. Han er allergisk. Mot blomster. Mot grønne planter.

– På denne tiden av året er jeg stort sett medisinert til randen og da går det bra. Men jeg må ta tabletter hele tiden. Hvis ikke begynner jeg bare å hoste og harke og alt tetter seg. Jeg har hatt noen dramatiske opplevelser når jeg har vært ute på reise og ikke fått tablettene mine, sier Finn Schjøll.

GRØNNE FINGRE – GRØNNE BRILLER: Opp gjennom årene har Finn Schjøll opptrådt med utallige briller. – Jeg har en avtale med optikeren min om at hver gang jeg skifter ut brillene mine blir det gamle sendt til Afrika, sier han. Foto: Mattis/VG Sandblad , VG

Hele livet har han vært omgitt av blomster. Han vokste opp på en stor gård, et gartneri – med de beste vekstvilkår. Han ble tidlig satt i arbeid.

Les også: Oppfordrer homofile til å gi penger til Frelsesarmeen

– Jeg tror mye av årsaken til min allergi ligger i blomster. Er det ikke ofte slik da, at det man får for mye av kan man bli allergisk mot? Slik har jeg det. Men samtidig er det viktig for meg å få frem at jeg har aldri i hele mitt liv vært borte fra jobb eller sykmeldt på grunn av allergien. Det er mange som har det mye verre enn meg, sier Finn Schjøll.

Men han nekter å sette seg ned og trekke pusten. Han er «Blomster-Finn» hele tiden.

– Det er virkelig ikke noen mellomting med meg, sier han.

For han går alltid «all in», selv når det egentlig ikke var planen. Som da han for en tid tilbake la ut en invitasjon til åpen hage på sin Instagram-profil. Da fikk han erfare at mange av de over 78 000 som følger han på Instagram, virkelig er svorne fans. Alle som hadde lyst, kunne komme og se hagen hans.

– Jeg skjønte ikke hva jeg ga meg ut på da. Jeg hadde invitert til klokken 18, men allerede tidlig på ettermiddagen begynte folk å samle seg utenfor huset. Til slutt sto det 800–900 mennesker i kø som ville inn og se på hagen min.

Finn Schjøll ler av det hele i dag, men tviler sterkt på at han kommer til å sende ut en åpen invitasjon på denne måten igjen.

– Jo da, det handler om å være gjestfri, men samtidig handler det jo også om at jeg elsker å vise meg frem, sier han ubeskjedent.

Han fortsetter like ubeskjedent:

– Jeg tror nok at jeg er blitt noe bortimot en folkeopplyser når det gjelder planter og blomster. På Instagram spør følgerne mine meg om alt mulig, og mange ganger er det spørsmål som de med enkle tastetrykk kunne googlet seg frem til selv. Men det spiller ingen rolle for meg. Jeg synes det bare er morsomt å dele av kunnskapen min og å være til hjelp.