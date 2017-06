«Paradise»-Sofie Nilsen opplever refs fordi hun ikke ønsker seg barn

Toppblogger og «Paradise Hotel»-deltager Sofie Caroline Nilsen (22) sier hun ikke vil ha barn. Det vekker reaksjoner hos leserne.

Med cirka 20.000 unike lesere hver dag, er den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren for tiden en av de største bloggerne i Norge.

Tidligere har den unge bloggeren valgt å åpne seg i et innlegg om det ikke å ville ha barn. Dette blir ikke tatt godt imot av alle leserne.

Tilbakemeldinger som «du bør skamme deg» og «du er egoistisk» er blant kommentarene som har tikket inn.

– Det er et tabubelagt tema, fordi det er så vanlig at man skal få barn. Så jeg føler man blir sett litt ned på, sier 22-åringen til VG.

Bloggeren har følt seg alene om avgjørelsen.

– Folk rundt meg har begynt å tenke på å få barn, mens jeg aldri har kjent den følelsen av å ville ha et barn, forteller hun.

STØTTENDE: Morten Botten (22) og Sofie Caroline Nilsen (22) fant kjærligheten inne på «Paradise Hotel». Foto: PRIVAT

Går imot kritikerne

Bloggeren har i ettertid publisert et nytt innlegg der hun går imot kritikerne. I et eget innlegg skriver hun:

«Er det virkelig sånn at jeg skal sitte her å skamme meg for at jeg ikke ønsker å få barn? Nei vet du hva, det kommer jeg ALDRI til å gjøre. Noen ønsker å få barn, og andre ikke. Vi har forskjellige liv og behov, og det er akkurat derfor vi skal respektere hverandre.»

Til tross for at bloggeren har fått mye kritikk, har hun også mottatt mange støttende kommentarer.

– Det er mange som har fortalt meg i ettertid av innlegget at de føler det samme og ikke vil ha barn. Det er det som har sjokkert meg mest, fordi alle rundt meg vil ha barn, sier 22-åringen til VG.

Får støtte av kjæresten

Bloggeren får støtte av kjæresten, Morten Botten (22), som også var med i årets sesong av «Paradise Hotel». De to deltakerne fant kjærligheten inne på hotellet, og har holdt sammen siden.

– Det egner seg ikke å få barn nå fordi vi er travle mennesker. Fremtiden er en annen sak, så vi tar dag for dag, sier Botten.

Videre forteller han at de prøver å ikke ta til seg de negative kommentarene.

– Folk har en mening om alt uansett, sier han.

Når VG spør Nilsen om det kan være hun forandrer mening i fremtiden, svarer hun;

– Jeg er 22 år gammel, så ting kan forandre seg. Men man vet jo aldri, avslutter hun.