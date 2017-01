Brudd mellom Lene Orvik og Jørgen Festervoll

Lykken ble kortvarig for toppblogger Lene Orvik (29) og Jørgen Festervoll (38), kjent fra reality-serien «Ungkaren». Nå er forholdet slutt.

Det bekrefter Orvik selv på sin blogg.

Line Orvik og Jørgen Festervoll kom sammen i oktober i fjor, bare noen måneder etter at Orvik gikk fra sin samboer gjennom fire år, Gard Kvale (32).

«Til dere som lurer og stiller spørsmål : Jeg kan bekrefte at jeg har gjort det slutt med Jørgen, og utover det ønsker jeg ikke å snakke om hvorfor», står det å lese i det ferske blogginnlegget hennes.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Orvik.

Lene Orvik blogger under eget navn og har tidligere vært gjestedesigner hos blant annet kleskjeden BikBok. Gard Kvale har tidligere svømt på toppnivå og satt flere norgesrekorder, deltatt i OL, og jobber nå som svømmetrener og kommentator.

Husker du denne?: Kjendisbloggere får reklamerefs

Jørgen Festervoll er kjent fra «Ungkaren 20 vs 40» som ble sendt i 2009.

Tross det ferske bruddet, vitner Lene Orviks ferske blogginnlegg om at hun likevel ser lyst på livet.

«Til dere som er bekymret for meg, ikke vær det – Lenemor har det veldig fint! Når man er priviligert med så mange fantastiske mennesker i livet sitt, og er så heldig man er født med bein i nesa, så klarer man seg mer enn bra. Iblant er det jo sånn at ting er annerledes enn man trodde, men man lærer heldigvis av alt her i livet!» skriver hun.