Anna Rasmussen dropper TV-fest

Toppblogger Anna Rasmussen (20) ønsker ikke å snakke med journaliser og har derfor bestemt å styre unna TV 2s høstlansering.

Rasmussen har lagt en særdeles heftig uke bak seg. Først ble det kjent at bryllupet som skulle stå i mai neste år, er avlyst – eller utsatt. I helgen valgte hun også å trekke seg fra «Skal vi danse» før programserien i det hele tatt har hatt premiere.

20-åringen er imidlertid aktuell i «Bloggerne», som snart dukker opp på TV 2 Livsstil. Derfor skulle hun uansett vært med å kaste glans over tirsdagens høstlansering i regi av TV 2. Men Rasmussen uteblir – selv om hun står på listen over kjendiser som er forventet å dukke opp.

I et nytt blogginnlegg mandag kveld skriver Rasmussen, også kjent under bloggnavnet «Mammatilmichelle», at hun i stedet velger å ha en rolig dag hjemme på Sørlandet.

NEDTUR: Anna Rasmussen på pressebilde for «Skal vi danse». Mer blir det ikke. Foto: Bjørn Wad , TV 2

«Jeg kjenner at det siste jeg har lyst til akkurat nå, er å stille meg opp for pressen, og la dem grave og stille spørsmål jeg ikke ønsker å svare på. Jeg tror ikke mobilen min har ligget stille et eneste minutt uten at det har ringt eller tikket inn mail og meldinger denne helgen. Lydløsmuligheten er en fantastisk ting», skriver hun.

VG har også gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Rasmussen den siste uken, uten å lykkes.

Hun skriver at hun har lyst til å å fortelle leserne sine mer, og forsvare valgene sine, men at hun har bestemt seg for ikke å gjøre det.

«For å vise at jeg faktisk har et privatliv jeg også, kommer jeg nok ikke til å fortelle dere hvorfor», lyder det.

Bloggstjernen innrømmer i innlegget sitt at det har vært tøft å lese kommentarfelt i helgen, men at hun har det bra. I disse dager legger hun også siste hånd på boken om seg selv, som snart havner i butikkhyllene.

PAR: Anna Rasmussen og Jan Lossius har avlyst neste vårs bryllup. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Naturlig nok har det meste blitt snudd på hodet for trebarnsmoren i kjølvannet av alle disse begivenhetene. Ikke minst har hun og samboeren og deres tre barn vendt nesene hjem til Søgne etter å ha bodd noen uker i Oslo. Planen var å bli boende i hovedstaden de kommende månedene.

Både Rasmussen og kjæresten Jan Lossius (23) har den siste uken uttalt seg kryptisk om ståa rundt selve kjærlighetsforholdet.

«Jeg bekrefter med dette at bryllupet er avlyst/utsatt. Oppmerksomheten rundt det gjør ikke dette noe lettere for meg, og dere må huske at det ikke er sikkert at dette har vært noe jeg har hatt lyst til», skrev Rasmussen lørdag.

Rasmussen troner hyppig øverst på bloggtoppen, og den siste tidens begivenheter har ført til at leserstatistikken hennes har gått i været. Det siste døgnet har hun kunnet skilte med nærmere 140.000 unike brukere og nærmere 280.000 visninger.

