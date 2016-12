Cosby-høring endte i rop og rabalder

Voldtektsanklagede Bill Cosby (79) smilte da han ankom rettslokalet i Pennsylvania tirsdag.

Det skal ha blitt svært opphetet stemning inne i rettssalen, hvor det skal avgjøres om påtalemyndigheten skal få gjennomslag for kravet sitt om å føre 13 kvinner som vitner i neste års rettssak.

Advokater fra begge sider skal ifølge medier som Fox News og NBC ha endt opp med å rope i munnen på hverandre.

Statsadvokat Kevin Steele skal ha langet heftig ut mot Cosby-advokat Brian McMonagle, fordi forsvarsapparatet insisterer på å navngi alle anklagerne i offentlige dokumenter og i rettssalen.

Montgomery County-dommer Steven O'Neill skal ha stanset opptrinnet og stemplet det som «usivilisert oppførsel».

Playboy-modell anmeldte: Vant ikke frem

Det skal også ha blitt ampert da dommeren nektet å lytte til et ekspertvitne fra forsvarerne, en kvinnelig psykolog, som skulle uttale seg om vitnenes troverdighet. Det kan imidlertid bli aktuelt å la henne vitne til sommeren.

VINKET: Bill Cosby utenfor rettssalen. Foto: AP

Det er satt av to dager til høringen.

Vinket og spøkte

Cosby selv møtte smilende opp til høringen og tok seg tid til å vinke til folk på vei inn i bygningen. Han støttet seg til en stokk. 79-åringen har slitt med helsen, deriblant sviktende syn, den siste tiden. Han skal til og med ha kostet på seg å spøke med sikkerhetsvaktene før retten ble satt.

Slapp fengsling: Betalte kausjon

Konkret handler den kommende rettssaken om et overgrep som skal ha skjedd i komikerens hjem i 2004.

Bill Cosby: – Kona støtter meg

Cosby anklages for å ha dopet ned Andrea Constand med vin og piller og deretter misbrukt henne seksuelt. Cosby og Constand kom til forlik i en sivil rettssak for ti år siden, men saken ble gjenopptatt i fjor da nye bevis kom fram.

79-åringen innrømmet i 2006 å ha gitt kvinnen noe han beskrev som allergimedisin før de hadde samleie. Rettssaken er satt til juni neste år.

Artikkelen fortsetter under videoen.

De fleste sakene der kvinner hevder å ha blitt misbrukt, trakassert og voldtatt av Cosby, er foreldet. Påtalemyndigheten vil likevel kalle inn 13 av anklagerne for å påvise et angivelig mønster med misbruk som strekker seg over mange år.

Dersom Cosby blir dømt, er strafferammen ti års fengsel.

Den verdensberømte komikeren har forgjeves forsøkt å få rettssaken avvist, men påtalemyndigheten har stått på at grunnlaget for å sette ham på tiltalebenken, er tilstrekkelig.

FORSVARERE: Angela Agrusa og Brian McMonagle. Foto: AFP

Over 50 kvinner har de siste par årene stått fram og anklaget Cosby for overgrep som strekker seg tilbake til 1960-tallet.

Raser: Slik reagerer kjendisene på Cosby-skandalen

Saksøkt

Flere av kvinnene som har anklaget komikeren for seksuelle overgrep, har saksøkt ham for både overgrep og for å ha svertet dem etter at anmeldelsene ble levert. Cosby har svart med motsøksmål. Han har vært inne til politiavhør i flere saker, og i ett av avhørene som ble tatt opp for over ti år siden, innrømmet han å ha betalt kvinner for å holde tett.

TV-stjernen har tidligere innrømmet at han skaffet beroligende middel for å gi til unge kvinner han ville ha sex med. I fjor sa president Barack Obama at handlingene ikke kan beskrives som noe annet enn voldtekt.

Artikkelen fortsetter under videoen.



Noen av kvinnene som har anklaget Cosby for overgrep, var helt nede i 15-årsalderen da de angivelige overgrepene fant sted.

Fallet har vært stort for stjernen, som har gitt ut en rekke komikeralbum, og som i 1965 markerte seg som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser. Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV. Men aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984–1992.

Cosbys krise: Glansen som falmet