Amerikansk avis: Bill Cosbys «to koner» stiller i retten

Når rettssaken mot overgrepstiltalte Bill Cosby (79) starter mandag, vil både Camille Cosby (73) og Phylicia Rashad (68) være til stede.

Mens Camille Cosby har vært gift med Bill Cosby i over 50 år, spilte Phylicia Rashad rollen som kona hans som henholdsvis Claire Huxtable og Ruth Lucas i TV-seriene «The Cosby Show» og «Cosby» på 80- og 90-tallet.

Ifølge New York Daily News vil både fru Cosby og Rashad stille i retten når den omfattende tiltalen mot Bill Cosby skal behandles i retten i Philadelphia fra mandag 5. juni.

Camille Cosby har stått last og brast ved ektemannens side etter at de voldsomme beskyldningene kom. Rashad har ligget ganske lavt i terrenget, men hun uttalte i et intervju for to år siden at hun mente ekskollegaen var offer for et iherdig forsøk på å ødelegge karrieren hans.

– Jeg tror dette er fabrikkert. Hvorfor eller av hvem, vet jeg ikke. Men dette handler om en viktig kulturarv. Noen er fast innstilt på å få Bill Cosby av skjermen, og de har fått det til, uttalte Rashad til Showbiz411.

Kilder nær Rashad sier til New York Daily News at det er viktig for henne å være der for ham med den støtten han eventuelt måtte trenge.

Må kanskje vitne



Mens Rashad nok nøyer seg med å sitte på tilskuerbenken, har det vært et omstridt tema hvorvidt Camille Cosby skal innta vitneboksen eller ikke. Siden hun tidligere var ektemannens forretningsmanager, skal motpartens advokater ha krevd at hun stiller.

POPULÆRE: «The Cosby Show», (f.v.) skuespillerne Bill Cosby, Tempestt Bledsoe, Lisa Bonet, Malcolm-Jamal Warner, Phylicia Rashad, Keshia Knight Pulliam og Sabrina Le Beauf har fått kultstatus.

Konkret handler saken mot 79-åringen om et overgrep som skal ha skjedd i komikerens hjem i 2004. Cosby ble i 2015 tiltalt for å ha dopet ned Andrea Constand (nå 44) med vin og piller og deretter misbrukt henne seksuelt. Han har vært løslatt mot kausjon.

Cosby og Constand kom til forlik i en sivil rettssak i 2006, men saken ble gjenopptatt i fjor da nye bevis kom fram. 79-åringen innrømmet i det sivile oppgjøret å ha gitt kvinnen noe han beskrev som allergimedisin, før de hadde samleie.

TV-stjernen har tidligere innrømmet at han skaffet beroligende middel for å gi til unge kvinner han ville ha sex med.

Saken er den første straffesaken mot Cosby etter de mange overgrepsanklagene de siste årene. Dersom han blir dømt, er strafferammen på ti års fengsel.

Bill Cosby fyller 80 år 12. juli.

Cosbys forsvarere har flere ganger forsøkt å få rettssaken avvist, men påtalemyndigheten har stått på at bevisgrunnlaget er godt nok.

Over 50 kvinner har de siste årene stått frem og anklaget den tidligere så populære TV-stjernen for overgrep. Anklagene strekker seg så langt tilbake som til 1960-tallet. De fleste sakene er foreldet.

Noen av kvinnene som har anklaget Cosby for overgrep, var helt nede i 15-årsalderen da de angivelige overgrepene skal ha funnet sted.

Over 50 år har gått siden unge Cosby startet karrieren som standupkomiker på klubber rundt om i USA. Siden fulgte en glansperiode som strakte seg over 30 år uten riper i lakken. Cosby, som har fans i alle aldre, har i alle år blitt betraktet som en av verdens mest folkekjære stjerner og et ikon innen komedie.

Han ga ut en rekke komikeralbum, og markerte seg i 1965 som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser.

Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV. Men aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984–1992. Det var den første serien som dreide seg rundt en farget familie, og som ble vist i beste sendetid verden over. Også i Norge var Cosby-familien, hvor Bill spilte pappa, et samlingspunkt hver lørdag.

I USA har reprisene rullet over skjermene med jevne mellomrom – frem til 2014. Da ble det bråstopp på grunn av kontroversen rundt Cosby. Samtidig bestemte TV-giganten NBC å skrinlegge en ny planlagt Cosby-serie. Netflix utsatte også et planlagt Cosby-program.