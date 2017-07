«Big Bang Theory»-stjerne gravid etter spontanabort

Skuespilleren (37) åpner opp om både ny graviditet og det hun beskriver som «den vanskeligste perioden i livet».

Melissa Rausch er best kjent for sin rolle som Bernadette Rostenkowski-Wolowitz i serie-suksessen «Big Bang Theory».

Nå venter hun og ektemannen Winston barn.



«The Big Bang Theory» ti år: Skandalene, pengene og dramaene

Men veien til å bli gravide har ikke vært enkel for ekteparet Rauch. I et innlegg publisert hos magasinet Glamour bekrefter hun graviditeten og åpner opp om en tidligere spontanabort.



– Her er det eneste jeg kan si om min graviditet som ikke får meg til å føle meg som en bedrager: Melissa venter sitt første barn. Hun er ekstremt lykkelig, men om hun er ærlig, fordi hun har hatt en spontanabort, er hun livredd for at det vil skje igjen, skrev Melissa Rauch i innlegget.

Les også: «The Big Bang Theory»-stjernene krever seks millioner for hver episode



Videre skriver hun at hun har gått igjennom den vanskeligste perioden i livet hittil etter spontanaborten, og at andre som opplevd det samme må forstå at det er greit å sørge og ha det vanskelig.



– Det eneste jeg vet helt sikkert er at denne opplevelsen har forandret meg for alltid. Jeg vet at det har gjort meg takknemlig for hvert øyeblikk i denne graviditeten, og at det kan hjelpe meg til å bli en bedre mor da jeg får holde barnet som har vært i hjertet mitt i armene mine.

Leste du? Big Bang Theory-skuespiller er død