Lamar Odom: – Overdosen var et selvmordsforsøk

– I realiteten var det et selvmordsforsøk. Jeg var så langt nede og fullstendig ødelagt av rusmisbruk.

Det sier den tidligere basketball-stjernen og Khloe Kardashians eksmann Lamar Odom om overdosen han tok i forkant av at han ble funnet bevisstløs i et bordell i Las Vegas-området i oktober 2015.

– Alt var helt mørkt for meg og mentalt var jeg langt nede, sier Odom i et intervju med TV-programmet The Doctors.

Nyheten om at NBA-stjernen og realitykjendisen var i koma og at situasjonen var kritisk, fylte spaltene verden over da det skjedde. Da var det overhengende fare for at nyrene og andre vitale organer var i ferd med å svikte og de pårørende måtte forberede seg på det verste.

TROFAST: Tiltross for at de egentlig var separert satt Khloe trofast ved Lomars side mens han kjempet for livet høsten 2015. Nå har hun funnet seg en ny mann.

Til tross for at Odom og Khloe Kardashian på det tidspunktet var separert etter et turbulent ekteskap, vek ikke Kardashian ifra eksmannens side etter at han ble innlagt på sykehus. Også hennes mor og søstre, samt Caitlyn Jenner, har vært trofaste gjester.

Lamar og Khloe ble først formelt skilt i fjor høst, men da tok det til gjengjeld ikke mange dagene før hun stod frem med sin nye kjæreste, den syv år yngre basketspilleren Tristan Thompson (25)

The Doctors har fulgt Odon gjennom en 35 dagers lang og tøff rehabiliteringsperiode, hvor han har måttet svare for de fleste sider av hans tidligere liv.

– Det var ynkelig og usselt, sier Odon Lamar.

I følge TMZ Sport har Lamar Odom nå gjennomgått rehabiliteringsperiode på 35 dager og overfor nettstedet betegner han behandlingen som vellykket.