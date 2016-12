Atle Antonsen med i ny, stjernespekket julekalender

En ny adventskalender bytter ut den tradisjonelle julekosen med humorparadi på nordisk krim. Men ikke før til neste år.

Blant stjernene som er med i den nye julekalenderen er Atle Antonsen, Lene Kongsvik, Jon Øigarden, Ine Jansen, Trond Fausa Aurvåg, Fridtjov Såheim og Kevin Vågenes.

Ifølge TVNorge, som skal vise julekalenderen julen 2017, skal serien være juleunderholdning med svart humor og nordisk krim.

Les også: Atle Antonsen slanket seg 11 kilo for ny rolle

«Helt Perfekt»-skuespiller Ine Jansen spiller etterforsker sammen med Trond Fausa Aurvåg, to sentrale roller i serien.

Her er Ine Jansen slik du kjenner henne fra «Helt perfekt»:

Hun forteller at «Jul i Blodfjell» handler om en søkkrik onkel som skal gjøre slekten til arvinger. Men for å være med i potten må familiemedlemmene bli værende på hotellet for å feire jul.

Det blir vanskelig når en ukjent morder dreper én etter én for hver dag som går.

– Det var en forlokkende gjeng å jobbe med. Karakteren min appellerte til meg, med trekk fra Saga Noreen og inspirasjon hentet fra kvinnelige roller i nordisk noir, sier Ine Jansen til VG.

Les også: Ine Jansen og Janne Formoe: Voksne kvinner er attraktive

Julekalenderen blir nå spilt inn på Dikemark i Asker, hvor en gammel, ubrukt bygning har blitt pusset opp og gjort om til høyfjellshotellet Blodfjell, hvor handlingen finner sted.

Ideen er imidlertid ikke fersk, den kom nemlig helt tilbake i 2010. Deretter ble det skrevet manus, før produksjonen ble satt på hold - dog ikke uvanlig i TV-produksjon.

Nå er det bare en drøy uke igjen av innspillingen.

Det er produksjonsselskapet Seefood som står bak ideen og produksjonen. Seefood er også selskapet som sto bak julekalenderne om «Nissene på låven» og «Nissene over skog og hei».

Husker du denne?

Atle Antonsen spiller ifølge seg selv en enkel sjel som har macho interesser og ikke så høy moral.

– Jeg ble med fordi vi er et voldsomt bra a-lag med skuespillere, fordi jeg hadde det gøy med «Nissene på låven» og stoler på produksjonselskapet, sier Antonsen.

Eivind Landsverk, programdirektør i Discovery Networks som produserer «Jul i Blodfjell», sier at kalenderen skiller seg fra den tidligere adventkalenderen «Nissene på låven».

– Vi setter krimsjangeren inn i humor-universet. Det er blandingen av sjangre, plottet og skuespillerpresentasjonene som gjør dette så bra, sier Landsverk, som understreker at den nye serien skal være for hele familien.