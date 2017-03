Schwarzenegger trekker seg som Trumps TV-etterfølger

Arnold Schwarzenegger trekker seg som programleder for «The Celebrity Apprentice». Han holdt bare ut én sesong som president Donald Trumps etterfølger.

Det er The Hollywood Reporter som melder dette. Overfor THR gjør Arnold Schwarzenegger det klart at ikke kommer til å lede flere sesonger av dette programmet.

– Jeg elsket å jobbe med NBC - og hele staben. Jeg gjerne jobbe med dem igjen, men ikke med den bagasjen som dette programmet bærer på, sier Arnold Schwarzenegger til The Hollywood Reporter.

«Bagasjen» Arnold Schwarzenegger sikter til er ingen ringere enn president Donald Trump som fortsatt var sjefsprodusent for «The CelebrityApprentice» da han takket ja til jobben i 2015. Uten at han visste om det.

– Men Schwarzenegger har sannsynligvis kommet TV-selskapet NBC i forkjøpet ved å si opp selv. Det er lite som tyder på at «The CelebrityApprentice» overlever denne første sesongen. Seertallene har vært katastrofale og falt med 44 prosent, skriver People.

Det var selvfølgelig en anledning som Donald Trump ikke lot gå fra seg - og han skjelte ut sin etterfølger på twitter, som han ikke levnet mye ære. Ikke minst fordi Schwarzenegger hadde støttet flere av hans motstandere i presidentvalgkampen. På twitter slo presidenten fast at Schwarzenegger ble knust av «seermagneten DJT» med klar referanse til seg selv.

– Jeg håper virkelig at du legger ned en like betydelig innsats for hele det amerikanske folket som du gjorde for dine egne seertall, svarte Schwarzenegger.

Han markerte seg forøvrig som en sterk kritiker av Donald Trump i fjor høst da da den famøse videoen hvor den nåværende presidenten snakket om kvinner og sex på en svært nedsettende måte.

Den tidligere guvernøren i California skrev da på Twitter at han for første gang siden han ble en amerikansk statsborger i 1983, ikke vil stemme på den republikanske kandidaten under presidentvalget.

– Uansett hvor stolt jeg er over å kalle meg republikaner, er det en merkelapp jeg holder høyere - det å være amerikaner. Jeg vil benytte muligheten til å minne alle partifellene mine på at det ikke bare er akseptabelt å velge landet foran partiet. Det er også din plikt, skrev Schwarzenegger.