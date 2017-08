Lene Nystrøm blir «Klovn»-kone

Nyseparerte Lene Nystrøm (43) skal spille kona til Casper Christensen (48) i den danske komisuksessen.

Den norske Aqua-vokalisten blir trekkplaster i en av Danmarks desidert største seermagneter, nemlig den kommende sesongen av «Klovn».

Iben Hjeile (46), som har fylt rollen som kona til Christensen frem til nå – og tidligere også var hans kjæreste i virkeligheten, er nemlig helt ute av bildet. Paret er skilt, og Nystrøm er kone nummer to, melder danske TV2.

Skal spille seg selv

Nystrøm sier til TV-kanalen at hun er stor fan av «Klovn»:

– Jeg har sett nesten alle episodene og begge filmene, selv om jeg virkelig vrir meg noen ganger over situasjonene, sier 43-åringen, og opplyser at hun skal spille «en ekstrem versjon av seg selv».

– Aqua-Lene er jo en sterk kvinne, men det blir nok noe skittkasting i begge retninger, sier hun om det nye ekteskapet.

I april i år ble det kjent at Nystrøm og Aqua-ektemannen Søren Rasted (47) går fra hverandre etter 16 års ekteskap.

– Dette gjør vi i enighet og med den største respekt for hverandre, skrev de i en felles pressemelding.

TV-DUO: Frank Hvam (t.v.) og Casper Christensen i «Klovn». Foto: Jan P. Lynau , VG

Nystrøm, som ble superstjerne som frontfigur i Aqua på 90-tallet, har en god del skuespillererfaring. Hun debuterte på filmlerretet i 2009 i den blodige danske thrilleren «Fri os fra det onde». Senere fulgte en rolle i norske «Svik». Sangeren har i tillegg figurert i fem filmer om «Varg Veum».

Ny utfordring

«Klovn»- nykommeren innrømmer imidlertid at det kan bli en utfordring at hun i TV-serien må improvisere i stor grad.

– Men det liker jeg. Jeg må jo mestre det, siden de har valgt meg, sier hun.

FILMSTJERNER: «Klovn» i 20014. Foto: Fra filmen

Nystrøm forteller at Christensen nevnte rollen for henne for ett år siden, men at hun ikke har tenkt nevneverdig over det.

– Men plutselig ringte telefonen.

Den norske stjernen måtte gjennom casting før oppdraget var i havn.

Den nye sesongen er den syvende i rekken av TV-serien, som også har resultert i to filmer. Innspillingen starter i København denne uken. TV-seerne må vente til neste år før resultatet dukker opp på skjermen.