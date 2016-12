Anne Rimmen ferdig i NRK - går til TVNorge

Programleder Anne Rimmen (35) blir en del av Discoverys OL-lag.

Det bekrefter programdirektør Eivind Landsverk i Discovery overfor VG. Mediehuset har sikret seg rettighetene for OL de neste åtte årene.

Rimmen går dermed tilbake til sin gamle kanal. Hun var nyhetsanker for kanalen tidligere.

For nesten tre år siden sa Rimmen opp sin faste jobb i NRK, men fortsatte å jobbe for kanalen på frilansbasis. Nå skifter hun altså kanal.

I en uttalelse via TVNorge sier Rimmen at hun gleder seg veldig til å ta fatt på den nye jobben.

– For oss som jobber med sport, er OL kanskje det største du kan være med på. Jeg har hatt en fantastisk tid i NRK, og er takknemlig for alt jeg har fått være med på. Men nå er jeg klar for nye utfordringer, sier Anne Rimmen.

Ifølge Eivind Landsverk er Rimmen tiltenkt en sentral rolle i kanalens OL-satsning, og en rolle i en stor underholdningssatsning allerede til våren.

– Anne er en av de aller beste programlederne vi har i Norge. Hun er suveren på direktesendinger, og har masse erfaring å bidra med inn i sportsredaksjonen som Jan-Erik Aalbu nå er i ferd med å bygge. Men hun er også tiltenkt en viktig rolle i et nytt underholdningskonsept som kommer på TVNorge til våren. Jeg kan ikke si så mye mer om det foreløpig, men det er noe jeg har veldig stor tro på, sier Landsverk.