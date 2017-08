Anne Rimmen brakk tåen

Programlederen dundret foten i en barnevogn i går, og det resulterte i tåbrudd.

Søndag morgen la både Anne Rimmen og hennes kjæreste Ailo Gaup ut bilder av hennes tå på Instagram.

Rimmen skrev: «Den tåa skal ikke sitte sånn vet du #au», sammen med et bilde hvor man ser at lilletåen til programlederen stikker ut mot venstre.

I en video fra legevakten som Gaup har lagt ut kan man høre ham spekulere i om tåen bare er ute av ledd.

– Jeg kan knekke den tilbake jeg, tilbyr han seg.

Det var som Se og Hør omtalte saken først.

Til VG forteller programlederen at årsaken til skaden var en barnevogn.

– Jeg dundret foten inn i en barnevogn i går. Det førte til store smerter og en brukket lilletå. Den ble satt på plass på legevakten, forteller Rimmen.

Hun belager seg på noen uker på krykker fremover.

– Først og fremst veldig upraktisk med en veldig aktiv 1-åring. Heldigvis bor jeg sammen med en som har mye erfaring med brudd og som sørger for at jeg gjør det som er best for meg, legger hun til.

Rimmen sikter til kjæresten Ailo Gaup som er tidligere Motocrosskjører. Allerede i 2009 hadde han rukket og blitt operert 17 steder, hatt 35 bruddskader, punktert lunge og sydd 200 ulike steder.

Sist han havnet på sykehus var i april i år, da han krasjet på motorsykkel og landet på nakken. Da la han ut bilder på sosiale medier av seg selv med nakkekrage, men kunne opplyse at han slapp unna brudd den gangen.

Både Rimmen og Gaup har det siste året vært opptatte med hver sine TV-prosjekter. Rimmen gikk fra statskanalen til TVNorge i vinter, og Gaup har ledet «Råskap» på TV 3 i to sesonger.

I tillegg er paret relativt nybakte foreldre til sønnen Ebbe som nylig fylte ett år.