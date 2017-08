Anne Lindmo tøyser med utseendet før og etter TV-sminken

Programlederen bruker Facebook til å ta med seerne inn på kontoret, og er ikke redd for å by på seg selv i det hun fleiper med på internett.

Anne Lindmo er pyntet med full TV-sminke, rød bluse og skyhøye heler. Hun står på podiet i det nye NRK-studioet bygget opp til den femte sesongen av «Lindmo».

– Jeg er helt overtent over hvor fint det blir, sier hun med et stort smil.

Før premieresendingen skal promoer spilles inn, lys testes og kameravinkler utforskes. I tillegg planlegger hun telttur for sønnene samtidig som hun sørger for å ta en neve nøtter så lenge kameraene ikke går.

– Jeg elsker sånne kaosdager, utbryter hun.

På TV skal alt være perfekt til millimeteren, men på Facebook har redaksjonen valgt å vise en annen side. Hver uke legges det ut et før og etter-sminken bilde, hvor programlederen viser frem forvandlingen fra hverdagsstil til TV-klar.

– Alt det som slår an i sosiale medier har vi kommet på veldig raskt og som regel i ren desperasjon, spøker Lindmo.

– Det var en dag noen kommenterte at det var svært stor overgang mellom den versjonen av meg som kom inn døra og den som noen timer senere kom inn i studio. Så lo vi litt av det, før jeg tenkte at vi nesten burde hatt bilde av det. Da fant vi ut at vi skulle gjøre det hver uke, forteller hun.

FØR OG ETTER: Anne Lindmo viser hver uke frem forvandlingen fra hverdagskvinne til TV-fjes. Skjermdump: Lindmo - NRK på Facebook

Det har de gjort. Selv om de noen uker også kan være litt lei av bildene, blir det alltid gøy så fort det er gjort, forteller programlederen.

– De bildene er rett og slett en hyllest til det briljante håndverket utført av Pernille og Susanne – som gjør hår, sminke og kostyme. Jeg mener bildene viser at undre fortsatt kan skje, smiler hun.

– Det er hverdagskvinnen som blir TV-fjes. Det er en morsom liten historie bare i de to bildene, forteller hun.

TV-versjonen forbeholdt studio

TV-versjonen av Lindmo er kun forbeholdt TV-studioet. Hun orker ikke se seg selv i TV-sminke ute i verden.

– Jeg hentet sønnen min i barnehagen sånn en gang, da begynte han å gråte. Stakkars fyr, han tenkte vel: « Hjelp, det kommer en dragartist og henter meg. Hvor er mamma?!» ler programlederen.

Forvandlingen som skjer i sminken er også med på å gjøre programlederen klar til opptak. Hver uke leder hun et times langt program som spilles inn foran publikum.

– Dette studioet er et veldig intenst sted. Du skrur på en 90 watts pære på innsiden. Det skal skje masse på kort tid, så du må ha en deilig energi for at det skal bli gøy. Det kommer med sminken og skoene, dette er arbeidsantrekket, sier programlederen.

BJUDER PÅ: Anne Lindmo er ikke redd for å bruke seg selv på Facebook. Foto: Terje Bringedal , VG

«Lindmo»-redaksjonens Facebook-side er likt av over 70.000 mennesker. Titt og ofte dukker det opp bilder og videoer om alt fra livet på kontoret til ting de har observert i verden. Det hele servert uten manus, men med latter og krydret med programlederens blikk på det hele.

Hun forteller at alt de gjør på Facebook går superraskt. Det er bare henne bak pulten som forteller om noe hun har tenkt på.

– Jeg bruker meg selv, bjuder på og tenker at det ikke er så farlig, legger hun til.

– Jeg har kommet dit hen at jeg ikke tenker så mye over det. Vi åpner bare døren til kontoret og lar det skje. Tidspress gjør at jeg blir lykkelig forskånet fra å overtenke.

Hun håper hun alltid har tatt seg selv lite høytidelig, men legger ikke skjul på at alderen har noe å si.

– Det hjelper å runde 40. Man har jo noen intense år tidligere i livet hvor mange tenker mye mer. Jeg tror alle må gjennom de mer nevrotiske, selvopptatte årene og så bikker du 40 og senker skuldrene mer. Det er en nydelig utvikling det der. Jeg gleder meg til å bli 90 år og helt fryktløs.

– Kvinner gratuleres med fødedagen



Kriteriene for det som legges ut på Facebook er at det er gjenkjennbart, gøy og rører noe i folk, mener Lindmo. Det begynner ofte med ting som gjør at de sporer av i manusmøtene, eller må fjase ett kvarter ekstra i lunsjen: De rundene er som regel starten på en god Facebook-film, forklarer programlederen.

– Da går vi inn på kontoret, og min kollega Rune Norum har den evnen at han kan le så han gråter, men likevel filme stødig. Så når han tar ned kameraet og jeg ser han er helt rød i fjeset fordi han har grått da vet jeg at videoen vil gå bra, forteller Lindmo.

Temaer som «fødedagen», «strømpebuksesig» og «la høna leve» har gått veldig bra, forteller hun. «Størmpebuksesig» handler om den leie strømpebuksen som sklir ned mange ganger i løpet av en dag. «La høna leve» var «Lindmo»-redaksjonens overordnede budskap etter at «Forbrukerinnspektørene» lagde saker om at høner kastes i norsk landbruk, og «Brennpunkt» lagde sak om intimkirurgitrenden blant unge. Men det er «fødedagen» programlederen er mest stolt av.

– Det med «fødedagen» tror jeg har blitt en greie, jeg hører stadig folk snakke om det. Men det begynte egentlig da jeg hadde barn i barnehagen. Når ungene hadde bursdag så var det alltid så mye fokus på dem, med krone og kake og sang og greier. Så jeg gikk isteden bort til mammaen, tok henne i skuldra og sa: «I dag er det fire år siden du fødte. Du leverte! Hurra for DEG!», forklarer programlederen.

– Det endte ofte med at vi måtte gråte en rørt liten skvett og dele noen av de tindrende, ville, rå minnene man har av å føde barna sine. Og det der kom jeg på i år, da sønnen min hadde bursdag, og så lagde vi en liten film av det. Nå er den spilt av mer enn 1,6 millioner ganger. Det kan jo tyde på at vi traff en nerve hos folk. Jeg liker å tenke på at vi klarer å innføre en ny tradisjon, at kvinner gratuleres med fødedagen, legger hun til.

– Hadde ikke trivdes som møkkaspreder



Etter ferien tok Lindmo opp trenden med at en rekke kvinner har tatt i bruk løsvipper. Med et smil om munnen og noen kjappe kommentarer forklarer hun at vippene ikke ser naturlige ut.

– Det var jo noen som ble litt sure på den, men da tenker jeg: «jaja, hvis du blir krenket av dette har du lav følelsesmessig smerterskel». Den er jo meget vennlig, og har nådd ut til over 2 millioner mennesker, så det er helt åpenbart at flere enn meg syns det så litt rart ut. Vi vet jo at de dådyrvippene er kjøpt og betalt og det er helt greit, utdyper hun med et smil.

Humoren er bærebjelken i det som postes. Hun kan tulle med det meste, så lenge det ikke er slemt.

– Vår Facebook-side er et hyggelig raust og lattermildt nettsamfunn. Det er ikke der jeg får ut det som måtte dukke opp av mørke og aggresjon. Det hadde ikke fungert, og jeg hadde heller ikke trivdes særlig godt som møkkaspreder. Det får andre ta seg av, slår hun fast.