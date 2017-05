Anmelder NRK etter tilgrising av Monolitten

Oslo kommune har i dag anmeldt NRK til politiet for grovt skadeverk av Monolitten etter at NRKs programleder Are Sende Osen uten tillatelse griset til trappen med olje og salt.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Alv Hågård Gustavsen i kulturetaten i Oslo kommune over VG.

Det var i forbindelse med programmet «På tro og Are» at det ble sølt med olje og salt øverst på sirkeltrappen ved Monolitten i Frognerparken.

– Den øverste delen av sirkeltrappen, som er en del av anlegget, er tilgriset. Det er estetisk uheldig at man søler med olje og salt på granitt. Oljen er skjemmende, og salt kan trenge ned i grunnen, og det er fare for at noen kan tråkke i det og spre det utover på selve Monolitten, sa skulpturkonservator Siri Refsum ved Vigelandsmuseet for to uker siden.

– Dette er skadeverk, påpekte hun da.