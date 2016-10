VG anmelder «Stjernekamp» låt for låt

I kveld synger deltagerne opera. Se hva VGs anmelder mener om hver av låtene.

Deltagerne konkurrerer denne høsten om å bli «Norges ultimate entertainer», og sjangeren de skal synge i kveld er opera, som blir kalt den største prøvelsen for «Stjernekamp»-artistene.

Stjernene som kjemper om å få fortsette kampen er Håvard Bakke (42), Tomine Harket (23), Steinar Albrigtsen (59), Jonas Skybakmoen (36), Nicoline Berg Kaasin (27) og Knut Anders Sørum (40).

Norges største operastjerne Solveig Kringlebotn er til stede med deltagerne, som mentor og sjangerekspert.

Sist helg var det Marian Aas Hansen som trakk det korteste strået i NRKs TV-konkurranse. Tidligere har Kash King Gashamura, Kate Gulbrandsen og Gunnhild Sundli takket for seg.

Her er VGs anmelder Tor Martin Bøe vurderinger av deltagernes opera-fremføringer:

1. Håvard Bakke: «Madamina, il catalogo è questo» (fra «Don Giovanni» av Wolfgang Amadeus Mozart)

Mozarts Don Juan-historie har et tidlig høydepunkt i denne arie. Tjeneren Leporello, som Bakke synger, lister opp Don Giovannis nøyaktige antall nedleggelser (så langt 2126) for en forsmådd Elvira. Skuespilleren formidler selvsagt denne kompliserte oppgaven uovertruffent og underholdende, der han blar og blar i katalogen. Sangmessig er han like deler fyndig og forkjølet ut i fraseringen. Men med tanke på at dette er et mesterstykke for basser, kommer han både overbevisende og troverdig fra det.

2. Tomine Harket: «Mon coeur s'ouvre à ta voix» (fra «Samson og Delilah» av Camille Saint-Saêns)

Delilah prøver å lokke Samson til å avsløre hemmeligheten bak hans styrke er opera-pop. Sissel Kyrkjebø har gjort den flere ganger og den er med på minst én Ultimate Classical Chill Out-plate. Hjerteåpningen krever ekstremt elegant frasering, type legato. Og kan synges både i retning av Edith Piaf og Céline Dion. Tomine legger seg midt imellom disse, men heller langt over mot popversjonen. Fransken er helt grei, men kantene er altfor skarpe. Det blir for mye luft og mellompust til at det oppleves troverdig inderlig og overbevisende.

3. Steinar Albrigtsen: «Dein ist mein ganzes Herz» (fra «Das Land des Lächelns» av Franz Lehár)

Den første av flere Carrera/Domingo/Pavarotti-klassikere denne kvelden. Tenorarien om den kinesiske prinsen som prøver å holde på sin østerrikske hertuginne er intens og operettesmeltende lett. Den kan bli noe crooneraktig i feil setting. Her rangler den over i noe som høres ut mer ut som et uhell fra en tysk krovert enn en kjærlighetserklæring fra en kinesisk prins. Steinar Albrigtsen prøver å forføre og forelske så godt han kan, men det blir mest brøling og rauting. Tror ikke operettekona hadde blitt overbevist til annet enn skilsmisse av dette.

