TV-anmeldelse «Unge lovende»: Enda mer lovende

Større personligheter og flere intriger – gjensynsgleden med Elise, Alex og Nenne er stor.

TV-SERIE

«Unge lovende», sesong 2

Norsk dramaserie i 6 episoder

Alle episodene slippes samtidig på NRK TV (nett) 20. januar, premiere på NRK1 24. januar



Regi: Eirik Svensson

Med: Siri Seljeseth, Alexandra Gjerpen, Gine Cornelia Pedersen

Elise (Siri Seljeseth) står på scenen og vitser om å flytte sammen med kjæresten Anders (Jakob Oftebro). Alex (Alexandra Gjerpen) venter det store gjennombruddet som skuespiller når filmen hun har spilt i har premiere om få uker, og planlegger å kjøpe leilighet med Kimmo (Ole Christoffer Ertvaag). Nenne (Gine Cornelia Pedersen) har fått jobb som badevakt og begynner å skrive igjen. Det er deilig å se at livet ser ut til å gå på skinner for trioen som tok landet med storm for et drøyt år siden. Men livet går i bølgedaler, og det tar ikke lange tiden før ting begynner å rakne.

Les også: «Skam» slår alle rekorder i Sverige

Til forskjell fra første sesong, som i større grad var en slags innvielse i «overgangen-til-voksenlivet-og-de-vanskelige-tjueåra», virker andre sesong å fokusere mer på jentene som individer og utfordringene de står overfor (altså livet) mens de er i ferd med å realisere seg selv. Vi kommer enda tettere inn på karakterene, hvordan de håndterer større eller mindre livsendringer på ulike måter, og samtidig prøver å fungere så godt de kan som venner, kjærester og arbeidstakere.

Fikk du med deg? Dette mente VGs anmelder om første sesong av «Ungelovende»

Bortsett fra det er alt som før, og serien har beholdt alle faktorene som gjorde at den i utgangspunktet ble en suksess: Dialogen er fortsatt avslappet og naturlig, problemene de står overfor er fortsatt gjenkjennelige og Seljeseth, Gjerpen og Pedersen er like troverdige i rollene sine nå som da. Om ikke mer. Og det er akkurat det som gjør at denne sesongen er enda mer lovende enn den forrige. I tillegg til at det skjer en hel del dramatiske og mindre dramatiske hendelser. I løpet av de seks episodene blir vi servert både brudd, slåsskamp, autentiske sex-scener og et aldri så lite frieri, for å nevne noe.

Les også: «Unge lovende»-Siri er lei av catfighten med «SKAM»

Serien berører også direkte og indirekte mange aktuelle og sårbare temaer. Nenne tar til orde for psykisk sykdom og hvordan man kan bli like frisk fra det som av et brukket bein. Elise erfarer at det ikke er alt man kan spøke med her i livet (i hvert fall ikke offentlig). Alex står overfor et vanskelig valg om å følge drømmen eller å ha det trygt. Vi gjøres oppmerksom på at det å inngå nye relasjoner kan være vel så vanskelig som å avslutte gamle.

«Unge lovende» er noe av det ærligste og mest fornøyelige som er produsert i Norge på lenge. Dens manglende påtatthet og ektefølte framtoning gjør at det meste kan relateres til. Om ikke for deg personlig, så i hvert fall noen du kjenner. Det er bare å håpe på en tredje sesong.