TV-anmeldelse «Taboo»: Hardy-gutt i helvete

Tom Hardy kjemper seg gjennom det tidlige 1800-tallets London slik at vi skal slippe. «Taboo» er mørk, våt, grimete og god.

«Taboo»

Amerikansk/engelsk TV-serie i åtte deler

Med: Tom Hardy, Oona Chaplin, Jonathan Pryce.

Premiere på HBO Nordic i dag

Kall meg bedagelig, men London anno 1814 er best på TV:

Gater fulle av grå gjørme. Banditter og sultne gatebarn med dårlige tenner og kniver bak ryggen rundt hvert et gatehjørne. Tunge vadmelsplagg i regnet. Kvinner som gisper etter luft i krevende korsetter.

«The Dickensian aspect», som det het i «The Wire», er godt ivaretatt i «Taboo». Scenografien og tidskoloritten er av sedvanlig høy BBC-kvalitet (den britiske statskanalen er en av produsentene her). Tablåene er ofte mørke, opplyst kun av stearin, og alltid detaljerte. Virkelig noe å teste ut kontrasten på dyre flatskjermer med.

Handlingen foregår i 1814, under den såkalte 1812-krigen mellom det nye, obsternasige USA og det gamle, arrogante England.

James Delaney (Hardy) er tilbake i London etter 10 år i Afrika. Faren skal under torva, og har etterlatt sønnen – som alle trodde var død – et stykke land på vestkysten av USA, Nootka Sound. «Dersom Amerika er en gris vendt mot England, er dette grisens ræv», blir Dealey advart: «Bare stein og indianere».

Allmektige The East India Company er imidlertid meget interesserte i dette «verdiløse» stykket land. Årsaken er at det kan vise seg å bli en viktig handelsrute til Asia. Selskapet trodde de var kommet til en avtale med Delaneys halvsøster Zilpha (Chaplin), og blir naturlig nok urolige da den fortapte sønn dukker opp.

For James, som av de fleste anses for å være en villmann simpelthen fordi han har oppholdt seg i Afrika, er ikke dum. Han vil ikke selge. Han er tvert imot besatt av å hevne det han mener er urett begått mot familien. East India Company – som på dette tidspunktet var verdens suverent mektigste handelsselskap – lurer på om Delaney jobber for amerikanerne. Og hvordan og når de skal ta ham av dage.

Delaney viser seg å være vanskelig å bli kvitt, selvsagt. Han har alle tegn på å være like «gal» som faren var, og er både sint, sterk og full av skumle tatoveringer. Ting tyder på at han har lært seg en type svart magi i Afrika. Han ser syner fulle av hekser og slaveskip, og mumler mørke besvergelser på et uforståelig språk.

SCENOGRAFI OG STEARINLYS: Oona Chaplin i «Taboo». FOTO: HBO.

Det hjelper å være begeistret for Tom Hardy om man skal få fullt utbytte av denne serien. «Taboo» er en oppvisningsarena for den noe stutte (1.75 m) briten, skapt og skrevet av skuespilleren selv og faren hans (!), samt Steven Knight («Eastern Promises», 2007, og TV-serien «Peaky Blinders»).

Hardy ser forferdet og forbannet ut. Stemmebåndene høres ut som semsket skinn. Det er vanskelig å ikke å oppfatte ham som pompøs, eller i hvert fall en smule selvnytende. Men han dominerer nesten enhver scene. Bortsett fra dem som kan by på Jonathan Pryce, som er briljant som East India Companys djevelske direktør.

«Taboo» besitter en type klasse som man kan forvente av en produksjon der Ridley Scott er involvert. Kanskje litt for mye? Seriens to første episoder er langsomme, og nokså fattige på «action». (Les: Utbruddene av vold er relativt få, men brutale når de først innfinner seg).

Serien dreier seg primært om intriger, glitrende karakterskuespillere og knugende stemning. I hvert fall foreløpig. (Tittelen tyder på at det incestuøse forholdet James og søsteren hadde før han forsvant kommer til å spille en stor rolle etter hvert som dramaet utspiller seg.)

Det er ikke lett, og heller ikke særlig lurt, å felle en «dom» over en miniserie man bare har sett 25 % av. Så la oss si det slik: De 25 % første prosentene av «Taboo» er svært severdige.

MORTEN STÅLE NILSEN

Anmeldelsen er basert på de to første av i alt åtte episoder