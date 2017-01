TV-anmeldelse «Presten»: Trivelig tulledokumentar

Bjarte Tjøstheim: Fin som en præst!

KOMEDIE

«Presten»

Norsk TV-komedie i seks deler

Med: Bjarte Tjøstheim, Christian Skolmen, Tone Mostraum.

NRK lørdager kl. 20.55

Tulledokumentarer med rot i virkeligheten er blitt laget i Norge før. I alle fall om Thomas Giertsens «Helt perfekt» teller.

Men Bjarte Tjøstheim tar konseptet helt ut med «Presten». Som handler om en prestesønn (som virkelighetens Tjøstheim) som jobber i radioprogrammet «Radioresepsjonen» (som virkelighetens Tjøstheim) og får livet snudd opp ned av et hjerneslag (som virkelighetens Tjøstheim).

I motsetning til virkelighetens Tjøstheim blir den fiktive Tjøstheim så rystet av opplevelsen at han bestemmer seg for å slutte å leve av tull og tøys, og i stedet gå i farens fotspor.

Den største tjenesten «Presten» ber oss om, er at vi skal kjøpe dette premisset: At vår helt blir utnevnt til vikarprest i Maridalen kirke i Oslo helt uten teologisk utdannelse, utelukkende i kraft av nedarvet «talent» og mangelfull rekruttering til yrket. Det krever litt velvilje, kanskje. Men hei. Dette er som sagt en tulledokumentar.

Som Larry David i «Ingen grunn til begeistring», eller Steve Coogan og Rob Brydon i «The Trip», spiller Tjøstheim en karikert og overdreven utgave av sitt eget nevrotiske jeg. Han er i motsetning til de tre nevnte typene et grunnleggende koselig menneske, gitt til mildt kløneri og klein vitsing («prest-asjonsangst»!).

Vel i gang med gjerningen utvikler Bjarte umiddelbart en liksom mer «from» væremåte. Samboeren Kristin (Mostraum) aner uråd idet han plutselig slutter å drikke rødvin til middagen. Den korte veien hans til toppen vekker selvsagt en viss skepsis i menigheten (de synes det er merkelig at han ikke er gift også). Og «Radioresepsjonen»-fan Kim Haugen tar over den gamle plassen hans på Marienlyst.

«Presten» er knallgodt spilt av et ensemble som fullt ut har forstått formatet – Skolmen, Mostraum, Per Gørvell og Marika Enstad deriblant. De «skikkelige» skuespillerne lar Tjøstheim og hans vinnende vesen virre rundt i begivenhetenes sentrum med et selvbevisst smil om munnen, halvt blunkende til kameraet.

Lunt uten å bli tannløst: «Presten» tar ikke sikte på å revolusjonere sjangeren den opererer i. Men den første episoden er en tvers gjennom trivelig halvtime.

MORTEN STÅLE NILSEN

Anmeldelsen er basert på den første av seks episoder