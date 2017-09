TV-anmeldelse: «Praktisk info med Jon Almaas»: Pausefyll-programmet

Vi er blitt fortalt at det ikke er et talkshow. Men hva er det?

UNDERHOLDNING

«Praktisk info med Jon Almaas»

Norsk TV-serie i 10 deler

TVNorge tirsdager kl. 22.00

Med: Jon Almaas, Håvard Lilleheie

Innledningsvis, idet Jon Almaas (50) blar i bunken med «ukas nyhetssaker» og lirer av seg vitser om disse, er det umulig ikke å bli hensatt tilbake i tid.

Selvsagt til da den samme Almaas, i den samme mørk-dress-og-hvit-skjorte uniformen (for øvrig en kombo han bærer bedre enn noen annen norsk programleder), ledet NRKs «Nytt på nytt». En TV-institusjon han forlot i fjor, etter nesten 20 år i stolen.

Gamle kunster er ingenlunde glemt, noe som understrekes da han begynner å peke med blyanten fra bak pulten sin, akkurat slik vi husker ham.

Almaas har en lakonisk måte å levere poengene sine på, som om han ikke er all verdens imponert over dem selv. Når det gjelder akkurat disse vitsene, har han sågar et poeng. Morsomhetene er av typen de fleste oss får nok av i løpet av en lang dag på sosiale medier.

Almaas er en trygg og rolig programleder. Litt vel rolig, kanskje, noe han har prøver å bøte på ved å invitere Håvard Lilleheie som «sidekick» i sofaen. Lilleheie er en vitamininnsprøytning han, og er en veldig annerledes type enn den kjølige, pertentlige Almaas. Drammenseren blir ikke overarbeidet. Men han ler mye.

Nøyaktig hvor pertentlig Almaas er (han har skrevet en bok om å holde orden i huset, må vite), får vi se i programmets første forhåndsinnspilte videoinnslag.

Programlederen er på tur i villaland, for å hjelpe beboerne der å «optimalisere» boforholdene deres. Her har noen satset på at Jon Almaas er verdt å se på uansett hva han gjør. Det er bare delvis riktig. Særlig morsomt er det i hvert fall ikke.

SE, HAN HAR FASTTELEFON! Jon Almaas i første epsiode av «Praktisk info med Jon Almås. FOTO: Martin Østby / TVNorge.

Deretter følger en personlighetsquiz, en lightversjon av «Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna. Det er KrF-leder Knut Arild Hareide som «grilles». Et spørsmål som ikke stilles, men som det kunne vært artig å få svar på, er hva den praktiske informasjonsverdien av dette skal være.

En ringerunde til diverse offentlige etater og/eller informasjonstelefoner, er «hvorfor er det sånn?»-komikk av det slaget vi kjenner fra standup-scenen. Dernest, et stykke ut i andre halvdel, finner «Praktisk info» endelig frem til et tema programmet ønsker å dvele ved i noen minutter.

Det handler om hukommelse og mangelen på sådan, heri opptatt Alzheimer’s, og som gjester får Almaas inn forsker Ingrid Heggland, samt «norgesmester i hukommelse», Oddbjørn By. De kan begge snakke for seg. Men praten renner raskt ut i smådesperat selskapslek av den typen som var populær i helgeunderholdningsprogrammer på åttitallet.

Almaas selv gjør et par spredte forsøk på å forklare hva hensikten med programmet skal være. Det går trått, for det er nemlig ikke så godt å si.

Vi vet at han ikke ønsket å lage nok et talkshow. I stedet har han laget et program bestående utelukkende av slike innslag som talkshow bruker til å hale ut tiden med.

MORTEN STÅLE NILSEN