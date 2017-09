TV-anmeldelse «Okkupert» 2: Hjelp, vi må i krig mot Russland

Fremdeles ikke særlig max manus.

«Okkupert», sesong 2

Norsk dramaserie i 10 deler

Viaplay fredager



Regi: Erik Skjoldbjærg m.fl.

Med: Henrik Mestad, Janne Heltberg, Eldar Skar, Ane Dahl Torp, Hans Olav Brenner

I første sesong av «Okkupert» ble statsminister Jesper Berg (Henrik Mestad) blant annet kidnappet av EU og Russland, tvunget til å trekke seg fra posten av sitt eget parti, tatt til fange i en gisselsituasjon og forgiftet av den amerikanske ambassadøren. I tillegg klarte han å få barn, ligge med statssekretæren sin, og til slutt bli bortført enda en gang.

Alt dette på noen få måneder.

Og i dét lå og ligger mye av utfordringen med serien: Den vil veldig mye, skaper mye ståk og lite spill. Og følger en nesten manisk thriller-formel.

I utlandet synes de førstesesongen var smått perfekt, spesielt i USA. Det kan enten bety at de har lavere terskel for hva de liker i USA. Eller at vi i hjemlandet henger oss opp i kjedelige detaljer som «sannsynlighet» og «realisme». Ikke minst når det gjelder serier som handler om oss selv.

MER HM: Eldar Skar som Hans Martin Dypvik får en større og mer sentral rolle i sesong 2 av «Okkupert». Foto: VIAPLAY

Andre sesong er like deler «Max Manus», «V» og - til dels - «House of Cards», men uten finesser. Statsministeren er fremdeles en jaget mann. Grep er gjort for å få ham til å framstå som en tydelig eksil-leder, men det er lite å se til folkene som har valgt ham. Eller kona og ungene hans. Norge i framtiden består primært av regjeringsmedarbeidere og PST–ansatte.

«Okkupert» vil gjerne være beretningen om den store politiske okkupasjonen som har hjemsøkt vårt land i framtiden. Og samtidig speile norsk motstandskamp under andre verdenskrig. Den var som kjent ikke så stor om man måler i prosent av befolkningen. Det merker man også her.

Det handler om aktiv motstandsbevegelse, styringsmakter og de som velger å «samarbeide» med russerne. Hvem som egentlig er på rett side, og hva som egentlig er den rette siden. «Your people have an amazing ability to adapt», som den russiske lederen, Sidorova, sier.

Janne Heltberg spiller passiv-agressivt med dirrende beslutningsvilje, men uten reell makt. Ane Dahl Torp roter seg etterhvert inni handlingen igjen. Hans Olav Brenner er pregløs koffertbærer og statssekretær. De mest interessante personene er ektefellene til bipersonene. Sånn som kona til Hans-Martin Dypvik, som for øvrig nå er den egentlige hovedpersonen.

Fraværet av et troverdig univers i forhold til mengden mennesker som vandrer gjennom historien er dessverre det som virkelig gjør serien svak. Riktignok bor det få folk i Norge, men her virker landet nesten fraflyttet. Hvor er de små fortellingene om deres hverdag? Samtidig vandrer de få folkene vi ser i et nær-framtidssamfunn som blomstrer av anakronismer som Expert-butikker og Jan Øyvind Helgesen som nyhetsoppleser i TV2.

Det siste er dustete detaljer å henge seg opp i. Men unødvendig slurv når man har brukt tid og millioner på å lage lite troverdige eksplosjoner som terroranslag

De kunne man heller brukt på å bygge et bredere og mer eksplosivt manus.

(Anmeldelsen er basert på de fire første episodene)