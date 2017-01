TV-anmeldelse «Nytt på nytt»: Gode nyheter

Jøss. «Nytt på nytt» ble nettopp et par hakk morsommere.

UNDERHOLDNING/AKTUALITET

«Nytt på nytt»

Norsk TV-serie i 13 deler

Med: Bård Tufte Johansen, Pernille Sørensen, Johan Golden med gjester.

Bård Tufte Johansen tar introduksjonen stående, og slår umiddelbart an en mer angrepslysten tone. Fem-seks vitser leveres på rappen, inkludert en god én om Sylvi Listhaug, og programlederen er liksom allerede husvarm.

Tufte Johansen er en radikalt annerledes type enn den utpreget «laidbacke» Jon Almaas. Med ham får hele «Nytt på nytt» en ny og mye mer aggressiv energi.

Det er nok ikke dumt. For hva skal man gjøre i tider da virkeligheten er så snål at det er vanskelig å lage satire om den? Man prøver å lage satire likevel, men hardere.

Nye «Nytt på nytt» utviser en vilje og ikke minst en evne til å gå tøffere inn i færre saker. Eirik Jensen-rettsaken får oppimot ti minutter bare den, og det er ti morsomme minutter, med gode vitser om alt fra hasj (selvsagt) til Jon Fosse (ikke så selvsagt).

Gjestene på denne fredag 13. er av det trygge, veltalende slaget, og begge får snakke en liten stund om sine hjertesaker: Kristin Halvorsen om miljø, som et haleheng til Trump, og Torbjørn Røe Isaksen om kulturkanonen (uttales kaaanon!) sin.

Sistnevnte blir nærmest intervjuet av Pernille Sørensen: «Hvorfor vil du lage’n? Fordi du ikke kan noe selv?».

Både Sørensen og Golden virker nytente. Og der Almaas nærmest gjorde et poeng av å være manusbasert, har programmet under ledelse av Tufte Johansen et mer «naturlig» og improvisert uttrykk.

Ingen av medlemmene i «den klassiske besetningen» er igjen. Men merkevaren er i dette tilfellet sterkere enn noen av enkeltpersonene. «Nytt på nytt» kommer til å leve i mange år til.

MORTEN STÅLE NILSEN