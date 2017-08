TV-anmeldelse «Mercur»: Feelgood piratradio

Dansk radiohistorie, med varierende frekvensmodulasjon.

Dansk dramaserie i 10 deler.

Premiere torsdag 17. august kl. 21.40 på TV2 og TV2 Sumo

Med bl.a.: Andreas Jessen, Jon Lange og Neel Rønholt

Danskene kan sin nostalgi. De har alltid evnet å gjenskape historiske tidskoloritt på høyt og presist nivå. «Mercur» er det siste tilskuddet til en perlerad som blant annet inkluderer, «Matador», «Krøniken» og «Badehotellet». Kalenderen står på 1958, omtrent samme sted som Krønikens sesong 2 starter. I stedet for utfordringer i TV-fabrikkbransjen, er fokuset statlig radiomonopol og musikkpoliti. For hva skal vel ungdommen med denne rocken?

Basert på den sanne historien om en av verdens første piratradioer. Virkelighetens Radio Mercur sendte fra en båt i Østersund i fire år fra 1958-1962.

Hvis «radiostasjon på båt» minner deg om noe, er det fordi Richard Curtis’ film «The Boat That Rocked» lener seg på historien om tilsvarende britisk piratkanaler. De var alle inspirert av danske Radio Mercur.

Serien om Radio Mercur er også bare inspirert av virkeligheten. Den er like deler «Mad Men» og «Krøniken», der den velger å bruke fiktive karakterer for å få større handlingsrom og høyere alkoholforbruk. Jusstudent Flemming (Andreas Jessen), har en lidenskapelig begeistring for rock generelt og Radio Luxembourg spesielt. Ved en tilfeldighet møter han Jan (Jon Lange), jovial rikmannssønn med broket grunderhistorikk og smittende tunnelsyn. I en blanding av voldsom entusiasme, noe over middels kompetanse og vennligssinnet investorviljek klarer de å sette i gang reklamefinansiert båtradio uten innslag av jazz og klassisk. Inn fra siden får de med seg seriens Peggy Olson, Anne-Marie (Neel Rønholt). Hun stiger raskt i gradene fra overkvalifisert sekretær til strategisk annonserselger.

Trioen leder an i en historie om frihet, musikk og gryende ungdomskultur. Lettbent fortalt i utagerende feel good-mønster. Det betyr at tidsånden er melankolsk håndtert, der fedrene er ekstra strenge, mødrene ekstra milde og været ekstra perfekt.

Det er derimot ikke rollen til Peder Falk (Steen Stig Lommer). Kontorsjefen i Post- telegrafvesenet er en karikert og grå byråkrat som skal forvalte lovens sendefrekvenser. En ren ripoff av Kenneth Branaghs sinnastatsråd i «The Boat That Rocked».

Historien sliter dessuten med andre karakterstereotypier, selv om de fleste av fortellingens forutsigbare konflikter tross alt er til å leve med. Ikke minst fordi alt håndteres godt og stødig av det danske stjernelaget av skuespillere.

Som nok en nostalgisk og sentimental tilnærming til fordums tid er dette både trivelig og godt laget dramaunderholdning. Som historisk dokumentasjon er det relativt på feil sendebånd. Heldigvis har produsentene tatt seg råd til flere sterke internasjonale og danske 1958-hits for å kle serien med, selv om intromusikken er håpløst elektronisk moderne. For hva er vel radio uten ekte rock ’n roll?