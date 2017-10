TV-anmeldelse «Curb Your Enthusiasm» (sesong 9): Middels grunn til begeistring

Larry David: Seg selv lik, på godt og vondt.

«Curb Your Enthusiasm», sesong 9

Amerikansk komedie i åtte deler

HBO Nordic

Med: Larry David, Jeff Garlin, J.B. Smoove.

Verdens mest jødiske mann er her igjen, etter en usedvanlig lang pause. Han har returnert til Los Angeles, etter et opphold i New York i sesong 8 (2011), og er trygt installert blant gamle, tålmodige venner (Richard Lewis, eks-kona Cheryl, spilt av Cheryl Hines, Jeff Garlin, Susie Essman og Leon Black, spilt av J.B. Smoove).

SLAPPFISK I SLÅBROK: Larry David slår ut armene i «Curb Your Enthusiasm». FOTO: HBO.

Livet er tilbake i den ikke spesielt hardtarbeidende tralten. Larry David har en ny assistent (Carrie Brownstein fra «Portlandia»), og et nytt prosjekt på trappene: «Fatwa!», en musikalkomedie om Salman Rushdie (her ligger det muligens an til en gjesteopptreden senere i sesongen). Den skal han på talkshowet til Jimmy Kimmel for å snakke om.

Ellers? Han får kransen klippet av en maskulin lesbisk frisør, noe som selvsagt forårsaker en mindre katastrofe. Davids evner til å beherske selv de minst krevende sosiale interaksjoner er fremdeles absolutt ikke-eksisterende.

På et eller annet tidspunkt, og i god tid før forrige sesong, gikk «Curb Your Enthusiasm» (som het «Ingen grunn til begeistring» da den gikk på norsk lineær-TV) fra å være en sylskarp og svært innflytelsesrik avantgarde-komedieserie til å bli en lettere geriatrisk forviklingskomedie. Dette inntrykket vedvarer.

Kanskje er det de mange kopiene – de norske inkludert – som har slipt ned tennene dens. Kanskje er det fordi det for lengst er mulig å se mekanismene jobbe i Davids manus: Måten to til fire urelaterte hendelser skal gå opp i en høy og absurd enhet etter 30 minutter, en «callback»-tradisjon han perfeksjonerte allerede da han var den åndelige lederen for «Seinfeld» på nittitallet. («Punchlinjen» i den første episoden er bokstavelig, men svak).

Kanskje er det rett og slett tiden og dens alvor som har løpt en smule fra Davids oppheng i alle ting trivielle.

David – som fortsatt spiller en karikert utgave av seg selv med en nesten negativ karisma – er et geni, og utvilsomt sin tids største fornyer av TV-komedien. Men i 2017 er «Curb Your Enthusiasm» noe man småhygger seg med, fremfor noe man ler høyt – enn si blir utfordret – av.

Passe gøy. Men det er grunn til å tro at vi har sett det beste fra ham.

Anmeldelsen er basert på den første av åtte episoder.