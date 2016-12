Amy Schumer kjøpte tilbake familiegården til faren

Komikeren har kjøpt tilbake stedet familien mistet da de støtte på økonomiske problemer.

Den amerikanske komikeren Amy Schumer (35) la i går ut et skjermbilde av at hun facetimer med sin far. Der skriver at hun har kjøpt tilbake farens gård.

Ifølge blant annet Huffington Post mistet familien Schumer gården da de støtte på økonomiske problemer da Schumer var yngre. Avisen skriver det skjedde som følge av at farens babymøbelbutikk gikk konkurs. I tillegg fikk han multippel sklerose-diagnose (MS) i det samme tidsrommet.

Kort tid etter la komikeren ut en video av seg selv fra da hun var liten. I videoen løper hun inn i en maisåker, og hun skriver at hun gjerne ville at faren skulle bli med.

Den lille jenta i videoen roper at hun virkelig kommer til å stikke av, men faren sier bare hadet og at han er glad i henne.

Ifølge People så har Schumer vært åpen om farens sykdom, og hvordan humor har hjulpet familien å takle de tøffe tidene.

Komikeren ble inspirert av opplevelser i eget liv til filmen hennes «Trainwreck».