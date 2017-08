Jeremy Clarkson innlagt på sykehus med lungebetennelse

TV-personligheten var på ferie i Spania med familien da han fredag morgen ble lagt inn på sykehus.

En talsperson for Jeremy Clarkson i Amazon Prime-programmet «The Grand Tour» sier til CNN at TV-personligheten får behandling mot lungebetennelse.

– Han ble innlagt på sykehus på fredag morgen under en familieferie i Spania, sier talspersonen.

Clarkson (57) selv har tatt til sosiale medier for å bekrefte at ferien tok en uventet vending. På Instagram har han lagt ut et bilde av armen sin med sykehusbånd og intravenøs slange festet til armen.

«Ikke typen armbånd jeg vanligvis velger på ferie», skriver han til bildet.

På Twitter har programlederen svart en bruker som i et innlegg advarer om raseriutbrudd om hun ser et idyllisk feriebilde til.

Clarkson svarer at han kan sende et, men at det vil være av ham i en rullestol koblet til slanger på sykehus.

«Bedre?» spør han avsluttende.

Søndag la Clarkson ut et nytt bilde på Instagram, denne gangen av programlederkollegaen James May:

«Eneste fungerende medlemmet av «The Grand Tour»-teamet akkurat nå. Gud hjelp oss»

Clarkson, May og Richard Hammond ble kjent som programledere for «Top Gear». I 2015 fikk Clarkson sparken fra BBC-programmet etter at han angivelig slo til en produsent under en krangel om manglende matservering.

Kort tid senere ble det klart at både May og Hammond fulgte sin kollega, og de tre fikk etter hvert sitt nye konsept «The Grand Tour» på Amazon Prime.

BBC valgte å fortsette med «Top Gear» med Chris Evans i spissen. Premieren ble møtt av en vegg av dårlig kritikk, og fortsatte med lave seertall.



Det førte til at Evans trakk seg fra jobben i fjor.