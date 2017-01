TV 2s vintersportssatsing: Langt svakere enn NRK

TV 2s beste tall fra Tour de Ski var 100.000 dårligere enn de dårligste tallene konkurrenten NRK hadde helgen etter.

TV 2 har lenge hatt lenge hatt lyst på en bit av vintersportspakken, og i fjor vår klarte kanalen å sikre seg rettighetene til den del av verdenscupen i nordiske grener som går av stabelen i Sveits.

I nyttårshelgen fikk TV 2 «prøve seg» for første gang.

På programmet sto Tour de Ski-rennene fra Val Müstair – og slår man sammen seertallene for jentene og guttene disse to dagene, ender TV 2 opp med 452.000 seere på nyttårsaften – og 444.000 første nyttårsdag. Seerandelen var henholdsvis 47,1 og 42,1.

– Til tross for at seertallene er ligger under NRK er dette en grei start for TV 2. NRK har hatt det meste av vinteridrett lenge nå og da må seerne venne seg til at TV 2 også har det. Dessuten er det ikke så ofte TV 2 har så høye seertall på dagtid, sier radio/TV-ekspert Morten Wiberg i Carat Media til VG.

Kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 sier til VG at de er veldig godt fornøyde med seertallene, selv om de ikke er like gode som de NRK hadde da de sendte Tour-åpningen året før.

– Det er umulig å sammenligne fjorårets sprint-tall med årets. I år gikk sprinten på nyttårsaften, mens i fjor gikk den 1. nyttårsdag der sprinten kom umiddelbart etter Nyttårshopprennet som NRK også sendte. Det betyr jo igjen at NRK allerede før sprinten hadde en enorm seermasse på kanalen før sprinten startet, sier kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til VG.

Også om man sammenligner med denne helgen, hvor løpene ikke gikk i Sveits og altså ble vist på NRK, kommer den kommersielle kanalen dårlig ut. Lørdag var det 562.000 som så kvinnene i aksjon, mens 696.000 fulgte de norske herrene. Seerandelene denne dagen var 67,8 og 77,9.

Søndag, da Touren ble avgjort med at både kvinner og menn gikk opp «Monsterbakken» i Val di Fiemme, var seertallene enda høyere. 773.000 så Heidi Weng vinne, mens 980.000 så Martin Johnsrud Sundby ble slått. Seerandelene var på henholdsvis 77,4 og 78,3.

– Vi ser at tallene er høyere når NRK har vinteridrett. Det kan ha med historikk og tradisjon å gjøre – og jeg ser heller ikke bort fra at det kan ha med reklame å gjøre, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

Rettighetene i Sveits gjør at TV 2 også kommer til å vise verdenscuprennene i alpint fra tradisjonelle renn i Wengen, St. Moritz og Crans-Montana – i tillegg til helgens renn fra Adelboden.

– Tallene fra helgens World Cup fra Adelboden er vi også tilfredse med, sett i lys av at 323.000 seere fulgte siste del av finaleomgangen i slalåm da Henrik Kristoffersen vant. Så gleder vi oss skikkelig til helgen hvor vi sender en av de store klassikerne – nemlig alpint fra Wengen i Sveits, sier Jan-Petter Dahl i TV 2.

– Det er helt avgjørende for TV 2 å ha direktesendt breddeidrett og ved å ta seerne fra NRK, får de på en måte også «nye» kommersielle seere, sier Morten Wiberg.

Broadcast director Thomas Høiby i medibyrået MindShare ønsker også TV 2s nye satsing på vinteridrett velkommen.

– Direktesendt sport blir bare viktigere og viktigere for lineært-TV i et marked hvor streaming-TV tar en stadig større del av publikums oppmerksomhet. Dermed blir det også en viktig arena for annonsørene. For TV 2 har det også en stor verdi fordi kanalen får mye dagtidsseing som den ellers ikke ville fått. Dette betyr gode inntekter for TV 2 og ikke minst viktige eksponeringsplasser for annonsørene som tidligere har vært utilgjengelige, sier Thomas Høiby.