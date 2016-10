Almaas får fortsette i «Side om side» frem til våren

Jon Almaas får bli i den populære humorserien en stund til. Det bekrefter humorsjef i NRK.

Fredag ble det kjent at Jon Almaas gir seg som programleder for «Nytt på nytt» etter 17 år. Han melder overgang til TVNorge fra nyttår.

Tidligere kom det meldinger om at Almaas også må slutte i komiserien «Side om side», hvor han spiller den arrogante Christian Kopperud. Nå er det dermed blitt bestemt at han får være med litt til.

– Til glede for all fansen så er han altså med i neste sesong. Det er OK for TVNorge, sier humorsjef Christina Rezk Resar til VG.

Hun understreker også at Charlotte Frogner ikke er skrevet ut av serien, men at hun fikk barn i opptaksperiode og at rollen dermed har blitt mindre i denne sesongen.

– Tjent med å være fleksible



Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery bekrefter NRKs opplysninger.

– Det er enighet om dette. Vi er alle tjent med å være litt fleksible, sier han til VG.

Etter det VG erfarer vil Bård Tufte Johansen også bli å se på TVNorge til våren, fordi han er med i et allerede planlagt program.

Det har også tidligere skjedd at karakterer har blitt skrevet ut av komiserien. Marie Blokhus kunne ikke være med videre, og var overraskende for mange, borte da årets sesong startet.

Almaas har tidligere innrømmet overfor VG at han føler seg ganske beslektet med karakteren.

– Jeg har jo gjort research ved å spankulere rundt i nabolaget på Vinderen, og føler jeg har hentet inspirasjon fra andre. Christian Kopperud er ikke helt meg selv, men jeg må kanskje innrømme at jeg er nærmere ham enn jeg liker å gjøre.

– Hva mener du med det?

– Jeg føler at jeg ikke er like arrogant, men kanskje jeg tar feil. Det var veldig lett å spille ham. Det er kanskje et faresignal? Jeg måtte ikke anstrenge meg så mye, sier Almaas.