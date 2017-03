Kardashian-eks: – Jeg overlevde tolv hjerneslag - og to hjerteinfarkt

Lamar Odom (37) forteller nå at han hadde tolv hjerneslag og to hjerteinfarkt etter at han ble funnet bevisstløs på et bordell i Nevada i oktober 2015.

I et stort intervju med magasinet Us, som også delvis er gjengitt av CNN, forteller den tidligere NBA-stjernen om den tøffe kampen for å komme tilbake til livet.

– Jeg er et levende mirakel, forteller Odom til Us, og legger ikke på noen måte skjul på at han rett og slett lurte døden i de dramatiske oktoberdagene.

Det vakte enorm oppsikt i medier over store deler av verden da Odom ble funnet i koma på et bordell, «Hof’s Love Ranch». Etterpå kom det frem at han hadde brukt over 600.000 kroner på bordellet, drukket enorme mengder med alkohol og brukt en kombinasjon av kokain og viagra, som ifølge leger kan være en dødelig kombinasjon

Til tross for at kona Khloe Kardashian på dette tidspunktet hadde begjært skilsmisse, valgte hun å legge begjæringen på is for å støtte Lamar Odom gjennom den tøffe perioden.

– Hun var den første personen jeg så da jeg våknet fra koma, forteller Odom til Us.

I intervjuet er han tydelig på at alt hun gjorde for ham i denne vanskelige perioden handlet bare om å hjelpe han på bena igjen. Tanken slo ham aldri at dette var for at de skulle finne tilbake til hverandre.

– Helt ærlig, på den tiden var jeg bare lykkelig for at hun var der. Jeg gjorde ikke noe mer ut av det. Vi hadde ikke vært intime på flere år, sier Odom.

Kardashian søkte forøvrig om skilsmisse på nytt igjen i mai 2016.

Lamar Odom forteller at kona Khloe var «utrolig skuffet» da hun et stykke ut i ekteskapet oppdaget at han misbrukte narkotiske stoffer - og han er overbevist om dette i kombinasjon med hans utroskap var hovedårsaken til at ekteskapet gikk over styr.

– Jeg er svært lei meg for at jeg gjennom vårt ekteskap hadde gjentatte affærer med en rekke forskjellige kvinner. Det er ikke mye å være stolt over og jeg skulle virkelig ønske at jeg hadde klart å holde fingrene av fatet, sier Odom i intervjuet.

Han sier han at han nå er tørrlagt, har gjennomført et omfattende rehiliteringsprogram og full av anger overfor sin eks-kone og hvordan han har oppført seg.

– Det er også takket være min 18 år gamle datter Destiny at jeg har klart å komme meg gjennom denne perioden. Det var hun som overtalte meg og motiverte meg til å legge meg inn på rehab, sier Lamar Odom.