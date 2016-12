«Alf» er død

Michu Meszaros som spilte Alf i den populære TV-serien er død, 76 år gammel

Dødsfallet bekreftes av Meszaros venn og manager Dennis Varga ifølge CNN.

Skuespilleren ble rammet av et slag forrige torsdag og har ligget på sykehus siden. Meszaros, som raget kun 88 centimeter over bakken, bar en heldekkende drakt som Alf, den maursluker-lignende skapningen fra verdensrommet, som underholdt mange på 80-tallet.

Skuespilleren var født i Ungarn, og ble i 1973 en del av et omreisende sirkus. Han har ifølge CNN opptrådt for to presidenter, Jimmy Carter og Ronald Reagan, og han ble venner med Michael Jackson etter at popkongen hadde sett ham opptre.

Stemmen til Alf var det en annen skuespiller som stod for, Paul Fusco. Serien gikk på NBC i fire sesonger.