Aleksander slått ut av «Stjernekamp»

Aleksander Walmann måtte forlate «Stjernekamp» lørdag kveld. – Takknemlig og glad for alt jeg har fått oppleve, sa han etter at nederlaget var et faktum.

I det siste programmet han var med i, ga vår anmelder Walmann terningkast tre for sin solo-opptreden og terningkast to for boyband-innslaget med de tre andre gutta.

– Det eneste som er troverdig her er den siste linjen om «I believe I’m sinking down», konkluderte VGs anmelder Tor Martin Bøe etter at Walmann hadde fremført sin blueslåt «Crossroads» . Det skulle vise at han fikk rett. Bokstavelig talt.

Først ut: Hilde Lyrån

I 2017 vant Aleksander Walmann den norske Melodi Grand Prix sammen med Joakim With Steen (JOWST) med låta «Grab the moment». De endte på en solid 10.plass i Eurovision Song Contest 13. mai. Fra han var 13 år og fram til han satset på musikken, var Aleksander aktiv snowboardutøver på høyt internasjonalt nivå. Aleksander har vokst opp i en musikalsk familie og har vært opptatt av musikk siden barndommen. Våren 2012 deltok han i The Voice, og endte opp på 2. plass i finalen. Sondre Lerche var hans mentor.

–Denne har en så usannsynlig tåpelig tekst at man på ingen måte tenker over hva man synger, slår vår anmelder fast om guttas boyband-innsats i «Stjernekamp». Terningkast to. Dermed havnet de hakket under jentene som fikk terningkast tre:

– Følelsen av et godt innøvd, men like fullt et litt for pinlig julebordinnslag er derimot ekstremt påtrengende, mener vår anmelder om Ida Maria og Lisas girl-power opptreden.

VGs ANMELDER: Tor Martin Bøe Foto: Frode Hansen , VG

–– Altså fint, men litt uforståelig. Gaute framstår troverdig sorgtung, er akkurat passe lei seg og se i taket. Det er god taktitting, grei innlevelse - men han treffer ikke, mener vår anmelder om Gaute Ormåsen. Terningkast tre.

– Dette har like fullt ikke alltid like mye med det som er kveldens oppgave. Lisa Børud er rett og slett for flink til å synge blues. Finnes det en lege i salen? undret vår anmelder etter Lisa Børuds opptreden.

Virkelig klasse. Det er med to ord VGs anmelders oppfatning av Adam Douglas tolkning av sin blues-sang. Dermed plasserer han seg likt med Ida Maria.Terningkast fem til Ida Maria:

- Nesten en Ida Maria-låt i ånden. Originalen, full av motstand, skal høres ut som om den klages fram i en skravlende bar, mener VGs anmelder.Dermed er hun suvertent best så langt.

Didrik Solli-Tangen var første mann ut i kveldens «Stjernekamp» - og hans blues debut stod til terningkast fire, mener VGs anmelder. - Helt selvantennelig er det likevel ikke, er konklusjonen.

Forrige lørdag måtte Benedicte Adrian forlate «Stjernekamp». Og med Walmann ute, er det bare fem igjen. Neste lørdag står Hardrock / Akustisk på programmet.

Her kan du lese i sin helhet hva vår anmelder Tor Martin Bøe mener om kveldens artister og deres innsats. Låt for låt.