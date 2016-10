Nicolai Cleve Broch: – Jeg vet at dette er den siste sesongen

Etter denne sesongen er det slutt for «Frikjent». Nicolai Cleve Broch (40) tviler på at han noen gang vil få en like stor rolle igjen. Torsdag er han tilbake som Aksel i TV 2-serien.

– Jeg tror det skal bli vanskelig å toppe dette, i hvert fall her i Norge. Det måtte kanskje være hvis jeg fikk en liknende oppgave i utlandet, en stor rolle i en amerikansk film eller TV-serie. Men det tviler jeg på kommer til å skje, sier Nicolai Cleve Broch til VG.

I fjor var det i snitt 850.000 som så hver av de første ti episodene av «Frikjent». VGs anmelder ga serien terningkast fem. Nå er TV 2 tilbake med en ny sesong på åtte episoder. Historien fortsetter i den mørke og uforutsigbare vestlandsbygda Lifjord. Konsekvensene av drapet på Eva og William Hansteens datter utforskes i den nye sesongen. Flere slites mellom sine valg når tvilen rundt Aksels skyld fortsatt er like sterk.

– Jeg synes det er stas at det blir en sesong til. Samtidig er jeg litt lei meg også. For jeg vet jo at dette er den siste sesongen. Sannheten kommer frem i løpet av disse åtte episodene, det blir en avklaring i løpet av høsten. Jeg liker Aksel, jeg liker den rollen. Derfor er det litt trist også, fortsetter Nicolai Cleve Broch.

SISTE FRIKJENT: Det blir ingen sesong tre av «Frikjent».

Samtidig legger ikke den 40 år gamle skuespilleren, som blant annet er kjent fra store filmer som «Buddy» og «Uno», skjul på at han kjenner igjen mye av seg selv i Aksel.

– Aksel har egentlig alt, han er et helt menneske. Han kan la følelsene styre over hode og handlinger, han kan være slem og arrogant. Han vil så gjerne bli likt – og prøver å gjøre det godt i forhold til sin familie. Samtidig skal det sies at jeg lever et mye lettere liv, smiler Nicolai Cleve Broch.

«Nicolai Cleve Broch leverer en kynisk profesjonell, men sjarmerende Aksel med akkurat nok kulde i øynene og sprekker i fasaden til å holde oss stadig gjettende om han egentlig er skyldig», skrev en begeistret VG-anmelder om Cleve Brochs tolkning av sin rollefigur

– Aksel den største



Han understreker at han ikke vil snakke ned andre store og spennende roller han har hatt opp gjennom sin karriere – eller «eksene» sine som han kaller dem.

– Men Aksel er nok likevel den største og mest omfattende rollen jeg har gjort så langt. Vi snakker tross alt om en TV-serie på 18 episoder, hver av dem på nesten 45 minutter.

Nicolai Cleve Broch liker å se resultatet av det han har gjort, men «pleier» ikke gamle roller.

– Jeg ser premierene, men så er jeg mye mer opptatt av at flest mulig andre skal se det jeg har gjort, enn at jeg skal se det på nytt igjen selv.

Det er et ønske som definitivt er i ferd med å bli virkelighet. Første sesong av «Frikjent» er allerede solgt til utlandet. Nærmere bestemt 112 såkalte territorier. Hvilket i realiteten er nesten like mange forskjellige land.

– Det er blitt slik at jeg via min Instagram-konto kan følge TV-seriens reise rundt om i verden. Nå har jeg for eksempel fått mange likes og følgere fra Spania, eller i hvert fall fra et eller annet spansktalende land.

– Er nok litt sjenert



Men han har ikke noe behov for å være på TV eller i mediene bare for å synes.

– Jeg liker egentlig ikke å se meg selv på TV. Sånn sett er jeg nok litt sjenert. Jeg stiller sjeldent opp bare som meg selv – og aldri i kjendisdrevne programmer som for eksempel «Masterchef» eller liknende. Jeg gjør intervjuer i forbindelse med konkrete roller jeg spiller. Jeg vil jo nå ut med det jeg har gjort.

Nicolai har likevel et ansikt som stikker seg ut i mengden. Kjendisfaktoren varierer naturlig nok med hvor aktuell han er. Det skjer ikke så rent sjelden at han blir stoppet på gaten.

– Noen ganger er det bare hyggelig. Det er gøy og kan være et bevis på at man har fått til noe. Men jeg blir flau noen ganger også. Det kan være folk som kjenner meg igjen uten egentlig å vite helt hvor de har meg fra. Det har hendt at jeg har hjulpet litt til og sagt at kanskje det er fra «Frikjent» - men når noen da svarer «å nei, i hvert fall ikke derfra», kan det fort bli litt kleint.

Regisserer remklamefilmer

Siden 2011 har han vært frilansskuespiller, men han er medeier og jobber som regissør i reklamefilmselskapet «Einarfilm og fortellinger» sammen med blant andre kameraten og skuespillerkollega Aksel Hennie.

– Først og fremst regisserer jeg reklamefilmer. Det gjør at jeg som skuespiller kan være selektiv på en annen måte enn om jeg for eksempel er ansatt ved et teater hvor man også blir pålagt å ta roller. Jeg kan i større grad velge og dermed ta ansvar for egne prosjekter på en helt annen måte, sier Cleve Broch.

Nettopp her ligger nok også mye av grunnen til at han ikke har valgt å satse på en karriere i utlandet – og da i særdeleshet USA.

– Slik jeg ser det måtte jeg da ha flyttet dit, vært der i flere måneder, brukt tid på å selge meg selv og knytte kontakter. Kort og godt gjort alt som er riktig og viktig. Det er ikke meg. Jeg måtte hatt et prosjekt klart på forhånd, en rolle, slik at jeg visste hva jeg gikk til. Men det er jo ikke akkurat så lett å få til det heller.