STOCKHOLM (VG) Aksel Hennie (40) spiller soldat i den nye NRK-serien, men fikk aldri selv prøve seg i militæret.

Den ettertraktede skuespilleren er en av gjestene i talkshowet til Fredrik Skavlan fredag, i forbindelse med rollen som spesialsoldaten Erling Riiser i den kommende NRK-dramaserien «Nobel - fred for enhver pris» (se klipp nederst i saken).

I programmet forteller 40-åringen at hans fortid som straffedømt graffitikunstner hindret ham fra å forfølge en egen karrière i militæret. Hennie snakket også åpent med Skavlan om arrestasjonen som fikk han til å endre retning i livet.

– Det var et av de viktigste døgnene i mitt liv. Det ble en stor snuoperasjon for meg selv. Jeg forsto minutt for minutt at jeg ikke kunne gå den veien i livet mitt og at jeg måtte ta tak i den kraften jeg hadde inni meg til å formidle – og putte den et annet sted.

I 2004 skrev Dagbladet om dommen Hennie fikk for tagging på 90-tallet og hvordan han skal ha blitt utstøtt fra graffitimiljøet fordi han tilsto for politiet. Avisen skrev da at skuespilleren også måtte betale et sekssifret beløp i erstatning til NSB, en sum som da angivelig var den tredje høyeste erstatningen noensinne gitt for tagging i Norge.

– Jeg var på feil vei i livet mitt, forklarer Hennie i programmet.



Stort VG-intervju: Hennie trener med spesialsoldater

Mistet broren i fallskjermulykke

Skavlan og Hennie diskuterte også sistnevntes lidenskap for fallskjermhopping – og samtalen gikk naturlig nok over til å handle om den tragiske august-dagen i 2011, da lillebroren Annan Forbes Hennie (29) mistet livet etter å ha hoppet fra et fly sammen med storebroren.

Ulykken skjedde ved Jarlsberg flyplass i Vestfold da 29-åringen kolliderte i luften med en annen fallskjermhopper. Den andre hopperen fløy videre i en bærende skjerm, mens Hennie ble hengende i fallskjermen som roterte raskt inntil han traff bakken.

I Skavlan-intervjuet forteller Hollywood-skuespilleren om sorgen etter at han ble vitne til lillebrorens siste øyeblikk i live.

– Jeg og broren min hadde et helt spesielt bånd og han var på mange måter det viktigste i livet mitt. Når sånne bånd blir brutt, merker sjelen det, forteller en fattet, men alvorstynget Hennie.

40-åringen sier han vurderte å slutte med hoppingen etter ulykken, men at han senere bestemte seg for ikke å la frykten diktere hva han skal gjøre i livet.



Husker du? Vil lage amerikansk versjon av «Hodejegerne»

Med i «Star Wars»-regissørs neste film

«Max Manus»-stjernen har de siste årene fått skryt for sin innsats i flere Hollywood-filmer, blant annet fra regissør Ridley Scott for sin innsats som den tyske astronauten Alex Vogel i den Oscar-nominerte Matt Damon-filmen «The Martian».

I et intervju med VG i 2014 omtalte han også storfilmen «Hercules» som en «guttedrøm». I filmen spiller nordmannen rollen som den brutale og lite snakkesalige krigeren Tydeus, ved siden av superstjernen Dwayne «The Rock» Johnson.

Avslørte hemmeligheten: Slik fikk Aksel Hennie superkroppen

I mai ble det klart at Hennies Hollywood-eventyr fortsetter, etter at «Star Wars»-regissør J. J. Abrams har fått med seg nordmannen i en ny film. Da meldte Variety at 40-åringen har sikret seg en rolle i sci-fi-thrilleren «God Particle», som trolig blir å se på kinoer i februar neste år.

Ifølge bladet dreier filmen seg om en gruppe med forskere på en internasjonal romstasjon, hvis oppdagelse av en ny og mystisk energikilde får katastrofale konsekvenser.