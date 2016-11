814.000 så den dramatiske «Nobel»-slutten

703.000 så den dramatiske avslutningen av «Nobel» på NRK1 i søndag kveld. I tillegg så 111.000 den siste episoden på nett.

Det betyr også at de rene seertallene er opp over hundre tusen i forhold til uken før.

– Dette er svært gode seertall og plasserer «Nobel» helt på høyde med en serie som for eksempel «Mammon», men noe lavere enn «Kampen om tungtvannet», sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen, til VG.

814.000 seere fikk med seg den siste episoden i løpet av søndag. Men det er ingen grunn til å tro at det stopper der. Etter hvert vil både repriser og opptaksseing komme i tillegg.

– Bekrefter nye seervaner

Den første episoden av Nobel hadde for eksempel 751.000 seere på NRK1 første kvelden, men etter at både reprise, opptaksseing og mange ukers tilgjengelighet på nett, er de totale seertallet nå kommet opp i 1 289.000 seere. Mønsteret for de andre episodene er det samme.

– Dette bekrefter de nye seervanene for dramaserier, hvor i underkant av halvparten av seerne ser seriene enten på nett, i reprise eller i opptak, sier analysesjef kristian Tolonen i NRK til VG.

NRKs seertall «Nobel» viser også at interessen for å se serien på nett samme dag som episodene har vært vist på lineært TV, bare har økt fra uke til uke. Episode to er til sammen sett av 1.277.000 seere – mens nest siste episode så langt har ett totalt seertall på 987.000.

Større seerpotensial

– Jeg blir overrasket dersom ikke de totale seertallene for den siste episoden også kommer over 1,2 millioner, sier Kristian Tolonen.

Men seerpotensialet er langt større enn som så. Produsent Håkon Brislid i produksjonsselskapet Monster som står bak «Nobel» fortalte nylig til Aftenposten at serien er solgt til Canal Plus for Frankrike og at den også skal vises via nasjonale kringkastingsselskaper i Nederland, Belgia og Luxembourg.

Men ikke bare det:

– Visningsrettighetene for resten av verden er kjøpt av ett stort selskap. Det sikrer at seere over hele kloden vil få se serien vår, og det på originalspråket, sier Briseid til avisen.

Så sent som i oktober ble «Nobel» kåret til Prix Europa på den europeiske radio- og TV-festivalen i Berlin. Da utbrøt en stolt Aksel Hennie:

– Jeg er takknemlig, ydmyk og glad.

Dette er forrige ukes 20 mest sette TV-programmer:

1. Nytt på nytt (NRK1) – 1.207.000 seere

2. Beat for beat (NRK1) – 979.000 seere

3. Norge rundt (NRK1) – 899.000 seere

4. Skavlan (NRK1) – 883.000 seere

5. Dagsrevyen (NRK1 – fredag) 847.000 seere

6. Farmen (TV 2- søndag) 734.000 seere

7. Nobel (NRK1) – 703.000 seere

8. Lindmo (NRK1) – 656.000 seere

9. Lørdagsrevyen (NRK1) – 620.000 seere

10. Søndagsrevyen (NRK1) – 619.000 seere

11. Skal vi danse (TV 2) – 604.000 seere

12. Nyhetene (TV 2 – søndag) – 573.000 seere

13. Kveldsnytt (NRK1 – lørdag) – 548.000 seeree

14. Vikingene (NRK1) – 538.000 seere

15. God kveld, Norge! (TV 2) – 533.000 seere

15. Sportsnyhetene (TV 2 – søndag) – 533.000 seere

17. QuizDan (NRK1) – 488.000 seere

18. MGPjr 2016 (NRK1) – 465.000 seere

19. Distriktsnyheter (NRK1- fredag) – 462.000 seere

20. Sportsrevyen (NRK1) – 436.000