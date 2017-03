TV-stjernen Lena Dunham tatoverte «puppe-lysekrone» i Oslo

Lena Dunham (30) har valgt å kopiere Rihannas tatoveringssmykke øverst på magen – og hun lot en norsk kunstner gjøre jobben.

Den amerikanske TV-skaperen, best kjent fra «Girls», viser stolt frem sitt nye kroppskunstverk på Instagram.

Dunham blotter hele frontpartiet, men holder venstrearmen over brystene, mens hun tar selfie for å vise hele verden utsmykningen. Norske Trine Grimm som står for utførelsen, skriver skuespilleren.

«Tusen takk @trinegrimm for min kriger-brystplate/puppe-lysekrone. Dette er min aller første originaltatovering utført av en kvinnelige tatoveringskunstner. Det føles hellig og kult, og hun kjeftet ikke på meg fordi jeg kopierer @badgaliriris plassering», skriver Dunham og sikter til popstjernen Rihanna (29), som for lengst har en lignende tatovering.

Trine Grimm, som jobber i Oslo, men kommer fra Haugesund, får hemningsløs skryt av Dunham:

«Hvis dere noen gang besøker Oslo, så må dere oppsøke denne «metal-dronningen» og la henne ta seg av kroppen deres», skriver TV-stjernen til sine mer enn tre millioner følgere på bildedelingstjenesten.

FØRST UTE: Rihanna på årets Grammy Awards. Foto: REUTERS

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Trine Grimm, men tatovøren har postet tre hjerter i kommentarfeltet under Dunhams post.



Blogger Sophie Elise Isachsen (22) er også blant dem som har en lignende tatovering.

Dunham har flere store tatoveringer på kroppen fra før, blant annet på baken og øvre del av ryggen. Daily Mail har tidligere omtalt de ulike symbolene.

TV-stjernen befinner seg i Oslo i forbindelse med at hennes kunstnerfar Carroll Dunham (67), onsdag kveld åpnet en separatutstilling med trykk på galleriet Gerhardsen Gerner på Tjuvholmen i Oslo.

Dunham uttalte til VG under kunståpningen at hun synes at «Norge er et fint sted».

– Jeg er her for å støtte min far. Jeg synes det er fint at mange kommer hit, og jeg håper at han får så mye oppmerksomhet som mulig og at han vil selge mye.

