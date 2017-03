Travel Pia Tjelta: Nå må mann og mamma ta over på hjemmebanen

Alle gode ting er tre for Pia Tjelta (39). Mens hun fortsatt var i mammapermisjon, ble hun i løpet av en og samme uke i januar i år fast ansatt på Nationaltheateret og fikk tilbud om to store filmroller i svenske og danske filmer.

For femten måneder siden ble Pia Tjelta (39) mamma til tvillinger. Mandag reiser hun til Stockholm for å begynne innspillingen av to nye Beck-filmer. Da må mann og mamma trå til på hjemmebane. For femten måneder siden ble Pia Tjelta mamma til tvillinger.

– Jeg har måttet kalle inn familien for å få dette til å gå rundt, sier en lattermild Pia Tjelta til VG.

Dermed er hun tilbake i jobb igjen for første gang siden oktober 2015 etter at tvillingene Agnes og Jonathan kom til verden i begynnelsen av desember 2015.

– Den tiden har jeg bare omfavnet. Jeg har rett og slett elsket å være hjemme og bare ha en jobb - og det har vært å være mamma. Men det har vært både slitsomt og krevende også, sier hun.

Hun er samboer med Oddgeir Thune, som er skuespiller ved Det Norske Teateret. Hun har også datteren Sofia (15) fra et tidligere forhold med skuespilleren Kyrre Haugen Sydness.

Samtidig er det ikke slik at det akkurat har vært stillstand på jobbfronten. I slutten av januar vi år var hun en av femten skuespillere som fikk noe så sjeldent som fast ansettelse ved Nationaltheateret.

– Det er rett og slett ikke til å tro. Jeg trodde aldri jeg skulle få fast jobb nå, hadde langt mindre rukket å forberede meg på på bli skuffet dersom jeg ikke skulle bli fast ansatt. For ikke å snakke om den overraskelsen det var å få den beskjeden kom en sen fredagskveld. Det var ikke til å tro.

Bare hun nevner ordene «fast ansettelse» og «Nationaltheateret» i samme andedrag bobler Pia Tjelte nesten over av begeistring. På vei gjennom korridorene på teateteret plukker hun opp en hvit, litt tykk A4-konvolutt.

– Dette må være kontrakten min. Tenk – her skal jeg være skuespiller frem til jeg blir 70 år, her skal barna mine vokse opp. Nationaltheateret skal være mitt andre hjem. Dette teateret skal jeg ha et livslangt forhold til. Det er en helt ubeskrivelig følelse.

– En stilling du åpenbart ikke kommer til å si opp?

– Nei, det kan jeg ikke for meg muligheten av. Ikke har jeg hørt om noen som har gjort det heller. Det er virkelig en tillitserklæring å få lov til å være her. Som så mange andre drømmer selvfølgelig jeg også om å spille de store klassiske kvinnerollene som Hedda og Nora. Kanskje en av de store mannsrollene også for den saks skyld. Kan jo bli et spennende resultat når man bokstavlig talt snur på det.

TILBAKE PÅ SCENEN: I slutten av august er Pia Tjelta tilbake på Nationalteateret med Kåre Conradi i den kritikerroste forestillingen «Lille Eyolf». Foto: Helge Mikalsen , VG

Men foreløpig blir det kvinneroller på Pia Tjelta. Allerede i slutten av august er hun tilbake på Amfiscenen i den kritikerroste forestillingen «Lille Eyolf» sammen med Kåre Conradi. Men først: Beck og Stockholm.

– En birolle. Jeg skal spille kona til Kristoffer Hivju som kom inn i serien etter at Mikael Persbrandts rollefigur ble skutt og drept i den forrige filmen. På mange måter er det litt av et eventyr å jobbe i Sverige og med Beck. Det er så utrolig mange som har et forhold til den serien. I Sverige er Beck en institusjon. sier Pia Tjelta.

Frem til sommeren blir det mye pendling mellom Oslo og Stockholm for Pia Tjelta.

– Nå reiser jeg til Stockholm på mandag – klart jeg er spent på det. Nytt sted, en helt ny stab hvor jeg ikke kjenner noen fra før.. Vi spiller inn flere filmer av gangen. To i denne omgang og det blir flere. Kanskje opp til fire. Men man vet jo ikke helt, jeg kan jo bli skilt – eller drept. På film, altså.

Som om ikke dette er nok, blir det også filmjobbing i Danmark i løpet av høsten også. Den svenske skuespilleren og regissøren Tuva Novotny, som mange norske TV-seere vil huske fra TV-serien Nobel, skal regissere en ny film. «Drd4» hvor Pia skal ha en av hovedrollene.

TVILLINGPAPPA: Oddgeir Thune, skuespiller ved Det Norske Teater, er tvillingpappa og samboer med Pia Tjelta. Foto: Espen Braata , VG

– Det er en film som handler om tosomhet og moderne realasjonsformer, i en vitenskaplig ramme og med utgangspunkt i biologisk monogami, forklarer Pia.

På toppen av det hele skal Tjelta også spille inn noen episoder av «Neste sommer» i løpet av sommeren.

– Men denne gangen lar vi tvillingene være hjemme. I fjor, mens jeg var i permisjon hadde vi noen innspillingsdager med «Neste sommer» og da var mann og barn med. Det var litt av en jobb, tvillingvogn på smale stier, og litt fuktige sommerhytter. Det fungerte egentlig ikke så veldig bra. Hver gang vi skal ut og reise med tvillingene ser det ut som vi skal flytte. Så vi har vel funnet ut egentlig er hjemme best.

Joda, hun medgir at hun har mye å gjøre, På spørsmål om hva som er suksess kriteriet, svarer hun at det kanskje har med høy arbeidsmoral å gjøre og at hun forhåpentligvis er ganske hyggelig å være sammen med.

– Det blir en heftig høst. Men i antall dager tror jeg likevel ikke at jeg jobber mer enn de som er i administrasjonen her på Nationalteateret.

Sier Pia Tjelta, trekker pusten litt og begynner å pakke sammen.

– Oj, jeg glemte jo kjolekolleksjonen min. En ny er på vei, også denne i samarbeid med By Timo. Kommer nå i april. Det er også noe jeg elsker å jobbe med, det er så annerledes enn skuespilleryrket.