Lucas Till: – Skulle gjerne møtt den originale MacGyver

Lucas Till (26) har lært mye av Richard Dean Anderson før han gikk inn i rollen som MacGyver i den nye reproduksjonen.

– Jeg skulle ønske Anderson ble en del av serien på et tidspunkt, det hadde vært fantastisk å møte han, sier Lucas Till til VG på telefon fra Hollywood.

Den 26 år gamle stjernen forteller at han har stor respekt for den kløktige forgjengeren og hva han klarte å oppnå med serien. For å tilpasse seg den oppfinnsomme rollefiguren brukte Till tid på å se en haug av episoder fra den originale TV-serien og trente så mye han maktet.

– Uansett hvor mye jeg forbereder meg, så er det aldri nok. Men jeg føler ikke så mye på presset, sier han.

I reproduksjonen av «MacGyver» får vi følge unge Angus «Mac» MacGyver og hvordan han kommer inn i den hemmelige organisasjonen fra den originale serien. Till forteller at det er det samme konseptet som i den første serien, men med noen tekniske forbedringer.

– Det er veldig kult å spille i noe som allerede er så velkjent. Forhåpentligvis gjør jeg en god jobb med det, sier Texas-gutten.

For den tidligere «X-Men»-stjernen Lucas Till var det helt spesielt å bli valgt ut til hovedrollen. For han har alltid faren vært «MacGyver».

ORIGINALEN: Richard Dean Anderson som Angus MacGyver i en av TV-filmene, Trail to Doomsday. Foto: , Paramount/TV 2

– Jeg kalte pappa for MacGyver da jeg var yngre, han hadde alltid prosjekter gående og elsket å fikse ting, forteller nykommeren.

Faren, som Till mener ikke har fulgt så mye med på karrieren hans, ble ivrig da han fikk vite at sønnen skulle spille den nevenyttige karakteren.

– Jeg utfører mange av triksene selv. Vel, så mye jeg får lov til, ler Till.

Han forteller om det farlige stuntet da en mann på 120 kg løftet ham opp i luften og slang han på taket av en lastebil. Han har også hoppet inn i levende flammer og slåss i flere av actionscenene.

– Her om dagen lagde jeg et endoskop, et kamera man kan snike under døren for å se hvem som er på den andre siden. Jeg brukte tyggis, en lommekniv og en mobiltelefon, ingenting annet. Jeg var veldig fornøyd med det, sier han stolt.

Lucas Till – Amerikansk skuespiller fra Texas – Født 10. august 1990 – Spilte broren til Johnny Cash i prisbelønte «Walk the Line» – Mest kjent fra «Hannah Montana: The Movie» og de tre siste «X-Men»-filmene

Den nye produksjonen av «MacGyver» hadde premiere 23. September i USA og fikk en god del dårlige anmeldelser. New York Times skriver at serien oppleves som utdatert og at Lucas Till ikke gir et spesielt inntrykk under pilotepisoden. Till presiserer at serien satte premiererekord da rundt elleve millioner amerikanere fikk med seg den første episoden.

– Jeg bryr meg ikke om de dårlige anmeldelsene. Vi skal underholde, og det føler jeg at vi gjør, sier Till.

UNDERHOLDER: I en tidlig alder fant familien ut at Lucas Till hadde en evne til å immitere stemmer og karakterer. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Selv om seertallene har gått betraktelig ned etter premieren bestilte CBS 22 fulle episoder av serien den 17. oktober.

Fra fansen har stjernen fått mange gode tilbakemeldinger. Till forteller at han opplever å ha nådd ut til en annen målgruppe enn før.

– Det er som jeg har fått en helt ny gruppe med fans. Før fikk jeg mest oppmerksomhet fra en yngre skare.

Lucas Till er tidligere kjent som karakteren Havak i de tre siste «X-Men»-filmene og som Miley Cyrus sin flørt i «Hannah Montana: The Movie».

Den nye serien er produsert av det amerikanske tv-selskapet CBS og baserer seg hovedsaklig på den originale «MacGyver»-serien. Med Richard Dean Anderson i spissen gikk den ikoniske action-serien over syv sesonger fra 1985 til 1992 på det amerikanske tv-selskapet ABC. Serien kommer på TV2 i Norge til vinteren.