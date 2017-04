«Empire»-skuespiller arrestert

Morocco Omari (46), skuespiller i TV-serien «Empire», er siktet for legemsfornærmelse av en 24 år gammel kvinne.

Politiet rykket ut til Hyde Park sør i Chicago onsdag ettermiddag etter melding fra 24-åringen som hevder at hun er Omaris kjæreste. Kvinnen skal ha sagt til politiet at han dyttet henne ned flere ganger mens de kranglet, skriver AP som referer til en pressemelding fra politiet.

Ifølge politiet skal kvinnen ha hatt skrubbsår på halsen og brystet da de ankom stedet der Omari ble arrestert.

Politiet i Cook County sier også at Omari skal møte i retten torsdag. Representanten hans har imidlertid ikke vært tilgjengelig for å besvare spørsmål fra AP.

HALVBROR: Terrence Howard spiller Omaris halvbror i TV-serien «Empire». Foto: Valerie Macon , AFP

41-åringen, som bor i Chicago, har også spilt i filmen «Half Past Dead» og TV-seriene «Momentum», og «Shakedown».

I TV-serien «Empire» spiller Omari rollefiguren Tariq Cousins som er en FBI-agent. Han er halvbroren til Lucious Lyon, som spilles av Terrence Howard (48).

Howard har også tidligere blitt anklaget av sine ekskoner og en ekskjæreste for voldsbruk. 48-åringen nektet nylig for anklagene i en Twitter-melding. Der skriver han at han ble fysisk og psykisk mishandlet i sine ekteskap og at det eksisterer dobbelmoral når det gjelder vold i nære relasjoner, skriver Daily News.