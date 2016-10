Dette programmet tar over for «Hotel Cæsar»

En ny realityserie kalt «Sommerhytta» tar over sendetiden på norske TV-skjermer fra kjente og kjære «Hotel Cæsar».

Etter beskjeden om at «Hotel Cæsar» tas av TV-skjermen, må et nytt program erstatte den populære seriens sendetid. Det programmet blir et nytt oppussingsprogram hvor tre deltager-par skal konkurrere om å lage den fineste hytta. «Sommerhytta» skal på TV-skjermen i «Hotel Cæsar»-tid mandag til torsdag klokken 19.30 fra våren 2017.

Programdirektør i TV2 Jarle Nakken håper at serien vil inspirere seerne.

– Etter ti uker med inspirerende utfordringer, harde arbeidsøkter og spennende konkurranser vil et vinnerpar få den gjeve hytta de har pusset opp til odel og eie, sier Nakken.

Byggebråk med tidligere TV-serie



TV2 har tidligere vist en oppussingsserie kalt «Grottenveien 1». Programmet gikk ut på at fire kjærestepar skulle pusse opp hver sin del av en firemannsbolig på Bekkelaget i Oslo og ble vist i 2013. Realityserien ble TV2s mareritt og det endte i rettssak og forlik.

DRØMMEHYTTA: Her er deltakerne som skal konkurrere om å vinne sin egne hytte. F.v Emelie, Preben, Ingvill, Johanna, Thomas og Tom. Foto: Anthony Huus/ TV 2

Programdirektør Nakken sier at hyttene i «Sommerhytta» skal være moderne og klare for bruk med en gang vinneren kåres.

– «Grottenveien 1» skapte en del problemer for TV2. Hva har dere lært av dette?

– TV 2 har fokus på det TV-faglige og det å produsere programmer i samarbeid med produksjonsselskapet Strix. Sikring av at oppussingen og alle byggtekniske forskrifter og regler etterkommes tas hånd om av profesjonelle aktører.

– Hvordan skal dere unngå lignende problemer?

– Når det gjelder «Sommerhytta» er det Spikern bygg som står som byggherre. I tillegg har det vært tett samarbeid med eier av hyttene som er Norsk Kolonihageforbund. Alt av el-installasjoner og rør har vært utført av profesjonelle. Brannvegger og våtromsnormer er utført etter forskriftene, forteller Nakken til VG.

Tre forskjellige familier



Guri Solberg skal lede programmet. Hun er tidligere kjent som programleder for «Skal vi danse» og «Absolutt Underholdning». Dommerne i «Sommerhytta» er Blomster-Finn, interiørdesigner Aina Steen og snekker Lars Fossum.

– Å tilbringe ti uker på opptak blant små hytter og frodige hager var helt nydelig, og vi gleder oss til å bringe den varmen inn i hjemmene til folk i årets kaldeste måneder, sier programleder Guri Solberg.

Solberg forteller om deltagerne som imponerte fra første stund.

– Selv har jeg ikke et eneste handy gen i kroppen, og ville ikke visst hvor jeg skulle begynne, sier 40-åringen.

