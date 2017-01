Coen-brødrene med sin første TV-serie

Filmskaperne Joel og Ethan Coen prøver seg på westernsjangeren igjen, denne gangen med en miniserie for TV.

Som mange andre i bransjen gjennom de siste årene, skal de amerikanske manusforfatterne og regissørene forflytte seg fra film til TV. Etter en original idé fra brødrene kommer «The Balled of Buster Scruggs», en begrenset miniserie produsert for Annapurna Pictures. Serien vil foregå i den gamle vesten og vil følge seks ulike hendelsesforløp, skriver Variety.

Det eneste brødrene har uttalt så langt om filmen er at de gleder seg over å jobbe med Megan Ellison og Sue Naegle, eier og leder av produksjonsselskapet Annapurna Pictures.

Etter «No Country For Old Men» i 2007 og «True Grit» i 2010 er ikke brødrene ukjent med westernsjangeren. Begge filmene ble store suksesser. «No Country For Old Men» vant fire Oscars, men «True Grit» fikk ti nominasjoner.

Joel og Ethan Coen har ikke villet produsere TV før nå, selv om deres Oscar-vinnende trhillerkomedie «Fargo» fra 1995 ble gjort om til en suksessfull serie med blant annet Kristen Dunst og Ted Danson. I 2011 jobbet også brødrene på en times lang TV-film, men prosjektet ble aldri vist, skriver The Gardian.

Filmskaperne debuterte med «Blood Simple» i 1984 og har siden den gang jobbet sammen som manusforfattere og regissører. En av de mest kjente filmene er «The Big Lobowski» fra 1998. I filmen har karakteren The Dude, spilt av Jeff Bridges, i etterkant oppnådd kultstatus i filmverden.

Når serien «The Balled of Buster Scruggs» vil rulle over TV-skjermene er ikke kjent.