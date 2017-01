TV-ikon Mary Tyler Moore er død

Skuespilleren ble 80 år gammel.

Familien sier at Mary Tyler Moore var innlagt på sykehus med lungebetennelse da hun døde av hjertestans, skriver New York Times.

Skuespilleren er best kjent for sin rolle i situasjonskomedien «The Mary Tyler Moore Show», hvor hun spilte en ugift karrierekvinne – noe som skapte stor oppmerksomhet da serien ble sendt på 1970-tallet.

VANT EMMY: Mary Tyler Moore holder to Emmy-priser som hun vant i 1974. Foto: , AP

TV-serien har flere ganger blitt trukket frem som revolusjonerende og innflytelsesrik, blant annet for å ha tatt opp temaer som likelønn, skilsmisse, utroskap, homofili, sex før ekteskapet og infertilitet, skriver Variety.

Hun er også kjent for hovedrollen i TV-komedien «The Dick Van Dyke Show» på 1960-tallet. For rollene i de to seriene fikk hun flere Emmy-priser – i både 1965, 1966, 1973, 1974 og 1976.

Hun vant også Emmy for filmen «Stolen Babies» i 1993.

Talkshow-stjernen Operah Winfrey er blant kjendisene som hyller skuespilleren.

– Kjære Mary. Du vet allerede hvordan du har påvirket mitt liv og karriere. Jeg respekterte og beundret din forretningssans, din lidenskap og medfølelse for alt liv, og viktigst av alt, de verdiene du forfektet gjennom historiefortelling. Takk for at du var et lys som skinte så sterkt.

Administrerende direktør Leslie Moonves i CBS Corporation kaller Mary Tyler Moore for et sjeldent talent.

– Hun vil lenge bli husket som en begavet skuespiller, TV-pioner og et forbilde. CBS har mistet en av de aller beste, og industrien har mistet en sann legende og venn, sier han.