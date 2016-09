TV 2 om krisetallene for «Senkveld»: – Ikke fornøyd

«Senkveld» noterte forrige fredag sesongens foreløpige bunnotering, med 337.000 seere. TV 2 mener det er for tidlig å felle en dom over kanalens flaggskip.

I 2009 trakk Thomas Numme og Harald Rønneberg 887.000 seere i snitt til knallsuksessen «Senkveld med Thomas og Harald». Programmet har derimot mistet seere jevnt og trutt siden da.

Forrige fredag kom en ny nedtur for talkshowet. Etter å ha trukket færre og færre seere siden sesongpremieren 2. september, noterte Numme og Rønneberg sesongens foreløpige bunnotering med skarve 337.000 seere.

«Senkveld» har trukket mellom 440.000 og 539.000 de tre foregående ukene.

Jarle Thaberg, forhandlingsdirektør i mediebyrågrupperingen GroupM, er klar på at det er krisetall for TV 2.

– Dette er faretruende lave tall for et flaggskip som «Senkveld», sier Thaberg.

– Ble banket av NRK



Han tror grunnen til de lave seertallene er at seerne oppfatter konseptet som slitent.

– Folk føler at de har sett det før. Det er blitt en tretthetsfaktor på dette programmet, og det ser ikke ut til å evne å fornye seg i takt med seerne, sier Thaberg.

Han er imidlertid klar på at seertallene også ble kraftig svekket av at «Skavlan» på fredag ble gjestet av Bruce Springsteen, og hadde hele 880.000 seere.

– På fredag ble de rett og slett banket av NRK. En ting er at «Skavlan» er et større og viktigere program enn Senkveld, men utfordringen ligger også i at «Senkveld» er yngre i seerprofilen. Flere av 20-, 30- og 40-åringene streamer og er mer på nett, sier Thaberg.

Han mener TV 2 må gjennom en grundig evaluering for å bestemme den videre skjebnen til programmet.

– Nå må først la denne sesongen gå sin gang. Men dersom man ikke kommer over en halv million seere igjen på regelmessig basis, blir spørsmålet om Thomas og Harald bør få seg en pause fra skjermene i noen sesonger, mens kanalen ser om de finner noe annet, sier han.

– En annen TV-hverdag



TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom mener det blir feil å sammenligne Senkveld-tallene for i år, med jubelårene på slutten for 2000-tallet.

– Vi har en helt annen TV-hverdag enn bare for et par år siden, og det er ikke mange konsepter som drar så høye tall som bare for noen år siden.

Massaiu mener de labre Senkveld-tallene føyer seg inn i det som må sees på som en svak TV-høst, rent seermessig.

– Det har vært en generell utfordring for alle kanaler denne høsten. Mange konsepter har ligget under sitt normalt nivå. Det er først helgen som var nå at flere av de store seermagnetene leverte virkelig gode seertall, sier hun.

Massaiu er likevel klar på at det haster for TV 2.

– Hvis TV 2 skal opprettholde sin posisjon i helgen, så må de øke markedsandelene sine. De må tenke fortere enn de vanligvis ville gjort, dersom seertallene fortsetter å peke nedover utover høsten, sier hun.

– Alle programmer blir evaluert



– Vi er ikke fornøyde med tallene for fredagen som var, men det er fortsatt tidlig i sesongen og det vil alltid være svingninger. Samtidig er vi fornøyde med at seertallene for The Stream vokste, sier programdirektør i TV 2, Jarle Nakken.

Han legger til:

– Redaksjonen jobber beinhardt hver eneste uke for å levere godt innhold. Det samme gjelder Thomas og Harald, de er toppmotiverte for å lage fredagsunderholdning for det norske folk, sier Nakken.

– Vil det bli aktuelt å ta «Senkveld» av luften, eller gi programmet en pause i noen sesonger, dersom tallene ikke forbedrer seg utover høsten?

– Alle programmer på TV 2 blir evaluert etter hver sesong. Det er uansett for tidlig å felle en dom over sesongen, og jeg er sikker på at tallene tar seg opp igjen når vi får i gang Farmen og en rekke andre programmer, sier han.

– Du kan altså ikke utelukke at det kan bli en mulighet?

– Jeg er overbevist om at «Senkveld» blir å se på TV 2 i lang tid fremover, sier Nakken.